Beyni ve fikirleri de saçı gibi kıvırcık! 3. Sınıf Gazeteci Cüneyt Özdemir'den küstah İsrail savunması!

İsrail'in yaptığı katliamları sansürleyen İnstagram'a karşı hiç kimsenin gözü yemez iken, Türkiye ansızın darbeyi vurdu. Vurdu vurmasına ama çığlık ilk önce tasmasının ucu Siyonistlerde olan liberal-sol tiplerden çıktı.

Cüneyt Özdemir adlı Eski Türkiye kalıntısı, fosil, kıvırcık saçlı ve beyinli gazeteci 'Günümüzde İnstagram’ı kapatan bir ülke, 3. Dünya ülkesidir. Utanın, utanın…' diyerek Türkiye'nin emperyalist sosyal medya mecralarına karşı başlattığı çıkışı eleştirdi.

Cüneyt Özdemir bir çok 90'lar eskisi fosil gazeteci gibi duygusallıkta anti emperyalist fikir ve yaşantıda kapitalist olduğu biliniyor.