Beymen’de yeni dönem

Boyner Holding ve Mayhoola’nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’deki şirket portföyünü paylaşmaları sonrası Mayhoola’ya geçen Beymen’in olağanüstü genel kurul sonucunda ticari ünvanı değişti. Beymen ticari operasyonları, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. unvanı altında devam ederken, Network, Que, Divarese markalarını bünyesinde barındıran AY Marka Mağazacılık A.Ş.’de bu şirketin iştiraki olarak yoluna devam edecek.

Haziran 2019’da Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (BOYP) ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. çatısı altında yeniden yapılandırılıyor.

Mayhoola for Investments LLC ile Boyner Holding A.Ş. arasındaki ortaklığın ve Hissedarlar Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından 26 Ağustos 2019’da yapılan BOYP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirket ticaret ünvanının Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Beymen ticari operasyonları, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. unvanı altında devam ederken, Network, Que, Divarese markalarını bünyesinde barındıran AY Marka Mağazacılık A.Ş.’de bu şirketin iştiraki olarak yoluna devam edecek.

Kamuoyuna açıklandığı üzere Boyner Holding A.Ş ve Mayhoola for Investments LLC, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırmıştı. Beymen Mağazacılık ve AY Marka Mağazacılık Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding A.Ş.’nin olmuştu.