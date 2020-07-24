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Aktüel

Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kontrolden çıkan aracın çarpmasıyla devrilen refüjdeki aydınlatma direği, yan yolda seyreden bir otomobilin sol ön camını kırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:50:07 -
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Avcılar istikametine seyreden E.Ç.'nin kullandığı 34 YJ 9383 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarparak direği devirdi.

Devrilen direk, yan yolda seyreden Ü.K. yönetimindeki 34 PY 8820 plakalı otomobilin sol ön camını kırdı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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