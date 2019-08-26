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Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak 3 katlı evin bahçesine uçtu. Kazada araç sürücü yaralanırken, olay sırasında bahçede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33
Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu

Kaza saat 10.45 sıralarında Kavaklı Mahallesi, Kocatepe Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan Ziya Bekçiler yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak otluk alanda 50 metre sürüklendi.

Otomobil daha sonra 3 katlı evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Ziya Bekçiler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde hasar oluşurken, olay sırasında bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. 

"Çocuklar balkondan bir şey attı zannettim"

Ev sahibi Aziz Altun, "Sabah erken balkonda kahvaltı yaptım. Faturaları yatırmak için Beylikdüzü'ne gidecektim. Arabayı çalıştırdım gidecektim. O anda bir ses geldi. Çocuklar balkondan bir şey attılar zannettim gittim. Kızım beni aradı baba bir araba bizim evin bahçesine girmiş dedi. Bende geldim arabanın bu halini gördüm. Her sabah bahçede olurdum, bu sabah yoktum. Yaralının durumu iyiydi" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33
  1. Kocatepe Caddesi
  2. Kavaklı Mahallesi
  3. sağlık ekipleri
  4. ambulans
  5. polis

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