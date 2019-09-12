Beylikdüzü’nde lüks sitede kadın cesedi bulundu
Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.12 Eylül 2019 Perşembe 22:45
Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.
Beylikdüzü’nde bulunan lüks bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kadının etrafını kapatan ekiplerin incelemeleri sürüyor.
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