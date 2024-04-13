Beylikdüzü'nde görüntülenen bir karga herkesi şaşırttı! "Allah-u Ekber"

Beylikdüzü’nde dalda görüntülenen bir karga İsrâ Sûresi 44. Ayeti hatırlattı. ‘Yedi gök, yer ve bunlar içinde bulunan herkes (lisanı halıyla) Allah’ı tesbih eder. O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız.’ Diyor Kur’an ayeti.

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