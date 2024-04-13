  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Beylikdüzü'nde görüntülenen bir karga herkesi şaşırttı! "Allah-u Ekber"
Gündem

Beylikdüzü'nde görüntülenen bir karga herkesi şaşırttı! "Allah-u Ekber"

Yeniakit Publisher
2024-04-13 12:50:00 -

Beylikdüzü’nde bir kadının söylediği ‘Allah-u Ekber’ sözlerini tekrarlayan karga izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Beylikdüzü’nde dalda görüntülenen bir karga İsrâ Sûresi 44. Ayeti hatırlattı. ‘Yedi gök, yer ve bunlar içinde bulunan herkes (lisanı halıyla) Allah’ı tesbih eder. O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız.’ Diyor Kur’an ayeti.

Videoyu izleyince siz de hak vereceksiniz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23