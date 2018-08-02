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Beylikdüzü’nde feci kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde servis minibüsü ile hususi aracın karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada servis minibüsünün çarptığı araç metrelerce ileriye savruldu. Kazaya karışan sürücü ise uzun süre şok yaşadı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:47
Beylikdüzü’nde feci kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Eğitim Vadisi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.’nin yönetimindeki 34 HS 4520 plakalı servisi minibüsü kavşağa doğru yokuş aşağıya gelirken, kavşağın diğer yönünden gelen G.B. isimli sürücünün kullandığı 34 NL 0639 plakalı araca sert bir şekilde çaparak yol ortasına savurdu. Kazanın etkisi ile hususi oto içerisinde bulunan G.B.’nin kızı E.B. ağır yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından ekipler çağrıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen E.B. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırdı.

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Bu sırada E.B.’nin annesi G.B. uzun süre kazanın şokunu atlamadı.

Polis olayla ilgili çalışması devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:47
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