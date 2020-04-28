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Aktüel

Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın

2020-04-28 11:51:57 -
Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



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