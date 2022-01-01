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Yerel Beylikdüzü'nde 10'dan fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Beylikdüzü'nde 10'dan fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 02:32:00 - 2022-01-01 03:10:16
Beylikdüzü'nde 10'dan fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü D-100 Karayolu Ankara istikametinde 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında çocuklarında çok sayıda kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası

Olay saat 1.30 sıralarında E5 Beylikdüzü istikametinde çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlarda sıkışma meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte yaralı vatandaşlara müdahale edildi.

Araçlarda sıkışanlar kurtarıldı

Araçlarda sıkışan 3 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

 

 

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