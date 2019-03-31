Beylikdüzü yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Beylikdüzü 2019 yerel seçim sonuçları oy oranları
Beylikdüzü seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Beylikdüzü ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Bahçelievler seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Beylikdüzü son durum ne? AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık ile CHP’nin Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık arasında geçmesi beklenen Beylikdüzü yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Beylikdüzü oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Beylikdüzü belediyesini kim kazandı?YSK Beylikdüzü yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.31 Mart 2019 Pazar 10:28
Beylikdüzü seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Beylikdüzü ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Bahçelievler seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Beylikdüzü son durum ne? AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık ile CHP’nin Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık arasında geçmesi beklenen Beylikdüzü yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Beylikdüzü oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Beylikdüzü belediyesini kim kazandı? YSK Beylikdüzü yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.
Beylikdüzü seçim sonuçları. İstanbul Beylikdüzü 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Beylikdüzü 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Beylikdüzü seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Beylikdüzü hangi parti en fazla oy aldı? Beşiktaş belediyesini kim kazandı? Beylikdüzü seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Beylikdüzü 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu.
BEYLİKDÜZÜ YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZBeylikdüzü yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları, Beylikdüzü 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Beylikdüzü partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Beylikdüzü’nde 24 Haziran 2018 seçimlerinde 372.457 seçmen oy kullanırken, Beylikdüzü’nde seçimlere katılım Oranı ise % 87.20 olmuştu.
Beylikdüzü belediye başkan adayları 2019
AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (Cumhur İttifakı)
CHP Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık
SP Beylikdüzü belediye başkan adayı Tuncer Koğa
Vatan Partisi Beylikdüzü belediye başkan adayı Barbaros Bahçecioğlu
BBP Beylikdüzü belediye başkan adayı Osman Yıldırım
Beylikdüzü belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Beylikdüzü’nde seçmenler Beylikdüzü yerel seçim sonuçlarına göre Beylikdüzü belediyesini kim kazandı? Beylikdüzü belediyesi hangi partiden? Beşiktaş 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Beylikdüzü seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Beylikdüzü seçim sonuçlarını, Beylikdüzü’nde partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Adayları 2019
Mustafa Erdoğdu
Halim Yıldırım
Serkan Küçük
Rukiye Doğruyol
Nurullah Akan
Mehmet Tuvalak
Muhammet Fatih Vanlıoğlu
Dilaver Arvas
Sevda Elmas
Neşat Ateş
Tahir Abuş
Tuncay Kaan
Ayşe Kubat
Temel Kılıç
Enes Özşahin
Ali Karabulut
Özden Bilgiş
Nurcan Tezel
Adem Kaplaner
Mehmet Gökhan
Bahattin Yılmaz
Ufuk Temur
Mehmet Karadana
Tayyar Şafak
Furkan Övündür
Volkan Alar
Yıldız Karabulut
Özkan Bayar
Ayla Aykut
Şaban Çiçek
Osman Bedrettin Türk
Neslihan Barış
Kontenjan
Mustafa Günaydın
Temel Altıntaş
Ömer Çolak
Mehmet Turna
CHP Beylikdüzü belediyesi meclis üyeleri
1İ smail Doğan Subaşı
2 Fatih Keleş
3 Erkan Erdoğan
4 Nazife Figen Karahan
5 Serdal Mumcu
6 Mülayim Demirtaş
7 Zeynel Abidin Yener
8 İlyas Yılmaz
9 Engin Aşnaz
10 Aytekin Duriç
11 Necla Kotil Saruhan
12 Durmuş Şahin
13 Müslüm Akülker
14 Emine İhtiyar
15 Ufuk Levent Timurkaynak
16 Mustafa Finazoğlu
17 Handan Öztürk
18 Ali Mesut Çelik
19 Volkan Yıldız
20 Özer Çavuşoğlu
21 Gazi Kaya
22 Pınar Ertuğrul
23 Emincan Yükseloğlu
KONTENJAN
1 Nuri Aslan
2 Ebru Çevik
3 Tuncay Demircan
4 Hasan Çerman
Necati Işık kimdir?
Mustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Muş'lu olan Işık, 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü.
Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır. Mustafa Necati Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.
İstanbul belediyeleri hangi partilerde
- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)
- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)
- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)
- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)
- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)
- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)
- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)
- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)
- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)
- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)
- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)
- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)
- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)
- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)
- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)
- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)
- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)
- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)
- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)
- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)
- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)
- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)
- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)
- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)
- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)
- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)
- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)
- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)
- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)
- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)
- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)
- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)
- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)
- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)
- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)
- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)
- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)
- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)
- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)
YORUM YAZ