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Beylikdüzü yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Beylikdüzü 2019 yerel seçim sonuçları oy oranları

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31 Mart 2019 Pazar 10:28
Beylikdüzü yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Beylikdüzü 2019 yerel seçim sonuçları oy oranları

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Beylikdüzü belediye başkan adayları 2019

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (Cumhur İttifakı)

CHP Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık

SP Beylikdüzü belediye başkan adayı Tuncer Koğa

Vatan Partisi Beylikdüzü belediye başkan adayı Barbaros Bahçecioğlu

BBP Beylikdüzü belediye başkan adayı Osman Yıldırım

Beylikdüzü belediyesini kim kazandı? 

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Beylikdüzü’nde seçmenler Beylikdüzü yerel seçim sonuçlarına göre Beylikdüzü belediyesini kim kazandı? Beylikdüzü belediyesi hangi partiden? Beşiktaş 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Beylikdüzü seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Beylikdüzü seçim sonuçlarını, Beylikdüzü’nde partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Adayları 2019

Mustafa Erdoğdu

Halim Yıldırım 

Serkan Küçük 

Rukiye Doğruyol 

Nurullah Akan 

Mehmet Tuvalak 

Muhammet Fatih Vanlıoğlu 

Dilaver Arvas 

Sevda Elmas 

Neşat Ateş 

Tahir Abuş 

Tuncay Kaan 

Ayşe Kubat 

Temel Kılıç 

Enes Özşahin 

Ali Karabulut 

Özden Bilgiş 

Nurcan Tezel 

Adem Kaplaner 

Mehmet Gökhan 

Bahattin Yılmaz 

Ufuk Temur 

Mehmet Karadana  

Tayyar Şafak 

Furkan Övündür  

Mehmet Şimşek 

Volkan Alar 

Yıldız Karabulut 

Özkan Bayar

Ayla Aykut 

Şaban Çiçek 

Osman Bedrettin Türk

Neslihan Barış

Kontenjan 

Mustafa Günaydın 

Temel Altıntaş 

Ömer Çolak 

Mehmet Turna

CHP Beylikdüzü belediyesi meclis üyeleri

1­İ smail Doğan Subaşı

2 ­Fatih Keleş

3 ­Erkan Erdoğan

4­ Nazife Figen Karahan

5­ Serdal Mumcu

6­ Mülayim Demirtaş

7­ Zeynel Abidin Yener

8 ­İlyas Yılmaz

9 ­Engin Aşnaz

10 ­Aytekin Duriç

11­ Necla Kotil Saruhan

12 ­Durmuş Şahin

13­ Müslüm Akülker

14 Emine İhtiyar

15­ Ufuk Levent Timurkaynak

16­ Mustafa Finazoğlu

17­ Handan Öztürk

18­ Ali Mesut Çelik

19­ Volkan Yıldız

20 ­Özer Çavuşoğlu

21­ Gazi Kaya

22­ Pınar Ertuğrul

23 ­Emincan Yükseloğlu

KONTENJAN

1 ­Nuri Aslan

2­ Ebru Çevik

3 ­Tuncay Demircan

4 ­Hasan Çerman 

Necati Işık kimdir?

Mustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Muş'lu olan Işık, 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü.

Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır. Mustafa Necati Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP) 

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ) 

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:28
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