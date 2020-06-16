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Eğitim

Beylikdüzü lise taban puanları Beylikdüzü liseleri yüzdelik 2020

İstanbul Beylikdüzü lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 20 Haziran’da LGS sınavına girecek olan öğrenciler okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri araştırarak tercih edecekleri okullar hakkında bilgi sahibi olmaya başladı. İşte Beylikdüzü lise taban puanları Beylikdüzü liseleri yüzdelik 2020 listesi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:41:00 - 2020-06-16 19:44:07
Beylikdüzü lise taban puanları Beylikdüzü liseleri yüzdelik 2020

LGS sınav yerleri ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. LGS Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Beylikdüzü’nde lise tercihi yapacak olan öğrenciler Beylikdüzü lise puanlarını araştırmaya başladı. İşte sorubak.com’da yer alan habere göre, Beylikdüzü lise taban puanları yüzdelik dilimleri.

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