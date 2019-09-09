Beylikdüzü Belediyesinden bin 800 öğrenciye okul malzemesi yardımı

Beylikdüzü Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim döneminde bin 800 öğrencinin okul ihtiyacını karşılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği vermeye devam ediyor. Eğitim desteğinden, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün sosyal hizmet uzmanları tarafından sosyal inceleme sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları yararlanabiliyor. Belediyenin gerçekleştirdiği eğitim desteği ile içinde birbirinden renkli defter, kalem, kalemtraş ve silgi gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta setleri ve ayakkabılar çocuklara ulaştırılıyor.

“Eğitime destek vermeyi önemsiyoruz”

İhtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocuklarına yönelik olarak yapılan okul malzemesi yardımlarının Gürpınar Mahallesi’nde bulunan müdürlük binasında yapıldığını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, “Beylikdüzü Belediyesi olarak ailelerin zorlandığı noktada onların ihtiyaçlarına katkı sağlamayı ve eğitime destek vermeyi çok önemsiyoruz. Belediyemiz tarafından hazırlanan ve içinde defterden kaleme bir öğrenci için gerekli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaları ve ayakkabıları, ihtiyaç sahibi aileler, müdürlüğümüze gelerek teslim almaya başladılar. Gelen talepler doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki ihtiyaç sahibi bin 800 çocuğa okul çantası, ayakkabı, ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardımlarımızı ulaştıracağız. Çocukların eksiklerinin tamamlanması ve bir nebze de olsa ailelerin ekonomisine katkı sağlamak için ihtiyaç sahibi ailelerimize ve öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.