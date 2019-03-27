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Beylikdüzü adayı Mustafa Necati Işık: "Deniz otobüsü benden, balıklar Kenan Abi’den"

Beylikdüzü’nde yaşayan kadınlar baharın gelişini balık ekmek partisiyle karşıladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:35
Beylikdüzü adayı Mustafa Necati Işık: "Deniz otobüsü benden, balıklar Kenan Abi’den"

Beylikdüzü’nde yaşayan kadınlar baharın gelişini balık ekmek partisiyle karşıladı. Yüzlerce kadın İstanbul’un ünlü Balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı’nın organize ettiği balık festivalinde buluştu. Festivale katılan Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık: "Beylikdüzü halkı için uğraştık koşturduk artık sona geldik. Deniz otobüsünü ben getireceğim balıkları Kenan abi verecek. Boğaz’da balık keyfi yapacağız" ifadesini kullandı.


Balıkçı Kenan Balcı’nın Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki restoranında gerçekleşen organizasyona yüzlerce Beylikdüzü’nde yaşayan kadın katıldı. Mangalda pişen taze balıkları yiyen kadınlar, ardından saz eşliğinde türkü dinledi. Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık’ında katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Beylikdüzü halkına projelerini anlatan Işık; ‘Beylikdüzü’nü artık daha yaşanılır bir hale getirmek için koşturduk çabaladık. Gelin şu geleceğimizi değiştirelim. Projelerimiz hazır. Kavaklı, Yakuplu Gürpınar üvey evlat olmaktan kurtulacak. Buraya tramvay hattı sistemi kuracağız. Deniz otobüsü seferlerini Beşiktaş, Üsküdar, Adalar’dan sonra Bursa’ya, Yalova’ya kadar uzatıyoruz. Yerel seçimde belediye başkanının hizmet etmesi lazım. Gürpınar Dereağzı Mahallesinde kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Artık her mahalleyede sağlık ocağı getireceğiz. Siz mührü basın, bende ışığı yakacağım. Burayı aydınlatacağız’ dedi.


Organizasyonu gerçekleştiren Balıkçı Kenan Balcı’ya teşekkür eden Mustafa Necati Işık; "Burada Kenan abimizin düzenlemiş olduğu balık festivaline katıldık. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah göreve geldiğimiz zaman bu organizasyonları geleneksel hale getirmek istiyoruz. Beylikdüzü’nde her bahar ayında balık festivali düzenlemeyi düşünüyoruz. Deniz otobüsünü ben getireceğim balıkları Kenan abi verecek. Boğaz’da balık keyfi yapacağız" şeklinde konuştu.


Organizasyonun sahibi İstanbul’un ünlü Balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı: "Bugün burada Beylikdüzü’nde yaşan vatandaşlarımız ile birlikte baharın gelişini karşıladık. Önce mangaldaki balıklarımızı yedik ardındanda türkü dinledik. Ak Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayımız Mustafa Necati Işık’ta bugün bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir gün geçirdik. Adeta bugün balık ekmek festivali gerçekleştirdik. Katılan tüm herkese sonsuz teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:35
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