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Aktüel

"Beykoz'un Şiir Hali" yarışması sonuçlandı

Katılımcıların "Beykoz'da Zaman", "Beykoz'da Bahar" ve "Beykoz'da Sevgi" konularını ele aldıkları yarışmada birinciliği "Ahu Kaptan'a Veda" şiiriyle Asım Bayçınar elde etti

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:43:29 -
"Beykoz'un Şiir Hali" yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi tarafından açılan "Beykoz'un Şiir Hali" yarışmasının sonuçları açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel birikimine dikkat çekmeyi, toplumun dil, edebiyat ve kültürel değerler konusunda bilinçlenmesini, yeni şair ve sanatçıları teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya, 16 yaşını dolduran tüm ilçe sakinleri online olarak başvuru yaptı.

Katılımcıların, "Beykoz'da Zaman", "Beykoz'da Bahar" ve "Beykoz'da Sevgi" konularını ele aldıkları en fazla 2 şiirle katılabileceği yarışmada birinciliği "Ahu Kaptan'a Veda" şiiriyle Asım Bayçınar elde etti.

Yarışmada ikinciliği "Beykoz'da Mavi Zamanlar" şiiriyle Arzu Başlantı alırken, üçüncülüğe ise "Beykoz Benim Ömrüm" şiiriyle Ayten Macit değer görüldü.

Ödül töreni yapılmayacak olan "Beykoz’un Şiir Hali" yarışmasını kazananların ödülleri, adreslerine kargoyla teslim edilecek.


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