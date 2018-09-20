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Beykoz’da vatandaşlara 60 bin kişilik aşure dağıtıldı

Beykoz Belediyesi tarafından, Aşure Günü nedeniyle hazırlanan 60 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:08
Beykoz’da vatandaşlara 60 bin kişilik aşure dağıtıldı

Beykoz Belediyesi, Aşure Günü nedeniyle ilçe halkına dağıtılması amacıyla 60 bin kişilik aşure hazırladı.

Aşureler ilçenin meydanlarında, okullarında, cami ve pazar yerlerinde ilçe sakinlerine dağıtılmaya başladı.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilk olarak Paşabahçe Meydanı’nda belediye mutfağında hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti. AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç da aşure ikramına katılarak, ilçe sakinlerine hayırlı bir yıl diledi.

Belediye başkan yardımcıları ve danışmanlar tarafından ise Çavuşbaşı, Soğuksu, Ortaçeşme ve Tokatköy Mahallelerinde aşure ikramı yapıldı.

Muharrem ayının tüm insanlık için hayır, iyilik ve güzelliklere vesile olmasını temenni eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, aşure geleneğini yaşatmaktan ve bereketini ilçe sakinleriyle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 22:08
  1. Tokat
  2. beykoz

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