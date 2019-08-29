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Beykoz’da Sosyal Market ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Beykoz Belediyesinin toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya yönelik kurduğu Sosyal Market, ihtiyaç sahibi ailelere yenilikçi sosyal yardım modeliyle ücretsiz gıda ve giyim alışverişi imkânı sunuyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
Beykoz’da Sosyal Market ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Beykoz Belediyesinin toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya yönelik kurduğu Sosyal Market, ihtiyaç sahibi ailelere yenilikçi sosyal yardım modeliyle ücretsiz gıda ve giyim alışverişi imkânı sunuyor. Gıda, temizlik ve giysi reyonlarıyla hizmet veren Sosyal Market’ten yılda 5 bin kişi yararlanıyor.


Beykoz’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin, yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşların temel gıda ve giysi ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla Beykoz Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünün ortaya koyduğu “Torbaları İyilik, Kalpleri Sevgiyle Dolduruyoruz” sloganıyla çalışan Sosyal Market’ten yılda 5 bin kişi yararlanıyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin alt katında gıda, temizlik ve giysi reyonlarıyla süpermarketleri aratmayan Sosyal Market’te vatandaşlar adlarına kayıtlı, çeşitli limitler yüklü olan “Beykoz Destek Kart” ile ücretsiz ve güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabiliyor.


Beykoz Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma market şefi Bayram Yeşilbaş, ‘’Beykoz Belediyesinden yardım alan ailelerimizi mahalle mahalle ayırıp, hepsine tek tek mesaj gönderip marketimize davet ediyoruz. Geldiklerinde istedikleri şekilde kartlarına dolum yapıp harcamalarını yapıyorlar. Tencerelerine aş, gönüllerine yoldaş olup Beykoz Belediyesinden mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz" dedi.


Alışverişlerini sürdüren vatandaşlardan İrfan Gürgen, “Beykoz Belediyemizin yaptığı bu imkanlardan çok memnunuz. Halkımıza çok faydası var. Diğer belediyelere göre gerçekten faydası var. Yeni başkanımızla beraber inşallah geliştirilerek devam edilecek. Çok memnunuz. Sağ olun, devamı gelsin inşallah” ifadelerini kullandı.


Beykoz’da yaşayan Halide Özbek ise “Beykoz Belediyesinden çok müteşekkiriz. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Her ay ihtiyaçlarımızı, çocuklarımızın ihtiyaçlarını a’dan z’ye buradan alıyoruz. Allah devletimizden Belediye Başkanımızdan razı olsun” diyerek Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’a ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.


Hizmete açılmasıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Sosyal Market’in raflarında markalı ve güvenilir ürünler yer alıyor. Alışverişe gelen vatandaşlar aradıkları tüm ürünleri buradan temin edebiliyor. Aylık ihtiyaçlarını marketten karşılayan aileler reyonlar arasında dolaşarak keyifle alışverişlerini yapıyor. Engelli vatandaşların alışverişlerine market görevliler de eşlik ederek yardımcı oluyor. Sosyal Market alışveriş sonrasında yaşlı ve engellilerin evlerine servis de sağlıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
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