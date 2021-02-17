  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beykoz'da silahlı saldırı! Bir kişi öldü
Dünya

Beykoz'da silahlı saldırı! Bir kişi öldü

Beykoz'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 04:01:00 -
Beykoz'da silahlı saldırı! Bir kişi öldü

Merkez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir binadan çıkan İbrahim B. ve Halit K, hareket halindeki bir araçtan ateş açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede 2 tabanca ve mermi buldu.

Öte yandan açılan ateş sonucu caddede bulunan 2 otomobile de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Polis, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da izleyenleri şoke edecek ayrılık
Medya

EDHO'da izleyenleri şoke edecek ayrılık

ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta ayrılık rüzgarları esecek. EDHO'nun Polat Alemdar'ı olarak nitelendirilen..
Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim çok konuşulacak detayı paylaştı
Ekonomi

Altın ve gümüş alacaklar dikkat! Uzman isim çok konuşulacak detayı paylaştı

Doların 7'nin altına sarkmasıyla birlikte altın adeta yere çakıldı. Peki altının gidişatı ne yönde, geri çekilme sürecek mi? Altınla ilgili ..
Konuşmasına Fatiha ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi
Gündem

Konuşmasına Fatiha ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 "Bizim Yunus" Yılı programında açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay