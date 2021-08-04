Beykoz'da orman yangını
İstanbul, Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gitti.
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Güzel haber geldi
Beykoz Belediyesi'nden saat 14:13'te yapılan açıklamaya göre yangın kontrol altına alındı. Belediye'den yapılan açıklamada, "Beykoz Tokatköy civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.