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Gündem Beykoz'da orman yangını
Gündem

Beykoz'da orman yangını

İstanbul, Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gitti.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 13:49:00 - 2021-08-04 14:15:39

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Güzel haber geldi

Beykoz Belediyesi'nden saat 14:13'te yapılan açıklamaya göre yangın kontrol altına alındı. Belediye'den yapılan açıklamada, "Beykoz Tokatköy civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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