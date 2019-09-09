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Beykoz’da mısır geleneği ‘Mısır Festivali’ ile yeniden hayat buldu

Beykoz’da düzenlenen Mısır Festivali’nde vatandaşlar hem eğlendi hem de mısıra doydu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:48
Beykoz’da mısır geleneği ‘Mısır Festivali’ ile yeniden hayat buldu

Beykoz’da düzenlenen Mısır Festivali’nde vatandaşlar hem eğlendi hem de mısıra doydu. Başkan Murat Aydın, dev kazanlarda kaynatılan mısırlardan Beykozlulara ikramda bulundu.


Tarihi Küçüksu Çayırı’nda düzenlenen Mısır Festivali, çok sayıda Beykozlunun katılımıyla gerçekleşti. Osmanlı döneminin gözde mesire alanlarından olan Tarihi Küçüksu Çayırı’nda yıllar öncesindeki gibi gibi dev kazanlarda mısırlar kaynatıldı. Festivale katılan vatandaşlar, belediye tarafından ücretiz olarak ikram edilen mısırlardan dilediğince yiyerek mısıra doydu. Etkinliğe aileleriyle beraber katılan çocuklar da burada doyasıya eğlendi. Alanda kurulan oyun parklarında çocuklar hep beraber oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca Tarihi Küçüksu Çayırı’nda çekilmiş ve Osmanlı dönemine ait olan fotoğraflar da alanda sergilendi.



Başkan Aydın’dan vatandaşlara mısırı ikramı


Belediye Başkanı Murat Aydın da etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aydın’ın dev kazanda kaynatılan mısırları alandaki vatandaşlara ikram etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Festival ile ilgili konuşan Başkan Aydın, “Küçüksu Çayırı’ndayız ve buradaki geçmişteki yaşanmışlıkları yaşatıyoruz. 7’den 70’e Beykoz burada, hatta İstanbul’un birçok ilçesinden gelen hemşehrilerimiz var. Bize tarihten kalan bir miras mısır festivali. On binler bugün bizlerle beraber. Ve geçmişi birlikte yad ediyoruz, aynı zamanda günümüzü yaşıyoruz. Bu Beykoz’u, Küçüksu Çayırı’nı yeniden gündeme getirmek anlamında bir etkinlik. Organizasyonda emeği olan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Küçüksu Çayırı’nda rahmetli Cemal baba yıllar yılı mısır pişirmiş kazan kaynatmış, İstanbullu hemşehrilerimize sunmuş. O gelenek yeniden başladı. Son iki gündür yaptığımız etkinlik ve devamında gelecek olan çalışmalarla buralar geçmişteki yaşantıyı devam ettiriyor. Ben yeni bir Beykozluyum, buranın çok eskisini biliyorum. Ama son 4-5 yılını, 10 yılını bilenler var. Buranın Beykoz halkına ve İstanbulluya kazandırılmasında çok ciddi katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Festivale katılan vatandaşlar aynı zamanda müzik ziyafeti de yaşadı. Animasyon ve illüzyon gösterilerinin ardından sahnede yerini alan Burcu Güneş, en güzel şarkılarını Beykozlular için seslendirdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:48
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