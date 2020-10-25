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Aktüel Beykoz'da balıkçıların ağına mayın takıldı
Aktüel

Beykoz'da balıkçıların ağına mayın takıldı

Mayın, Sahil Güvenlik ekiplerince Poyrazköy Limanı'na götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:23:50 -
Beykoz'da balıkçıların ağına mayın takıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz açıklarında avlanan balıkçıların ağına mayın takıldı.

Alınan bilgiye göre, Poyrazköy mevkisinden Karadeniz'e doğru yaklaşık 30 mil açılan teknedeki balıkçılar, ağı topladıkları sırada mayını fark ederek, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Teknenin bulunduğu noktaya intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, tedbir alarak mayını Poyrazköy Limanı'na götürdü.

İlk incelemede çok eski ve patlamamış olduğu değerlendirilen mayının, detaylı incelemenin ardından imha edileceği öğrenildi.

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