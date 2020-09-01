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Aktüel Beykoz'da alacak verecek cinayetinin zanlıları tutuklandı
Aktüel

Beykoz'da alacak verecek cinayetinin zanlıları tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:59:50 -
Beykoz'da alacak verecek cinayetinin zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Selçuk Özdemir'in (47) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ağustos'ta Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi üzerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özdemir'in, iş yerinin önünde tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Özdemir ile emlakçılık yapan Adil F. S. arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu, Adil F. S'nin cinayeti azmettirdiğini, olayı Emir S'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, 28 Ağustos'ta şüpheli Emir S. ve Adil F. S.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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