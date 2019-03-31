Beykoz yerel seçim 2019 sonuçları | Beykoz belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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Beykoz belediye başkan adayları 2019

AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın (Cumhur İttifakı)

CHP Beykoz belediye başkan adayı Coşkun Tosun (Millet İttifakı)

İYİ Parti Beykoz belediye başkan adayı Bilgehan Murat Miniç

SP Beykoz belediye başkan adayı Muharrem Kaşıtoğlu

HDP Beykoz belediye başkan adayı İzzettin Yaman

Vatan Partisi Beykoz belediye başkan adayı Esra İsparlı

BBP Beykoz belediye başkan adayı Abdullah Demirel

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dördüncü kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu. 1985 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilenen Aydın, 2011 yılında "Yeryüzünden Portreler" ve 2018 yılında da "An'a Tanıklık" adlı kişisel sergilerini açtı.

Beykoz belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Beykoz’da seçmenler Beykoz yerel seçim sonuçlarına göre Beykoz belediyesini kim kazandı? Beykoz belediyesi hangi partiden? Beykoz 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Beykoz ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Beykoz seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Beykoz seçim sonuçlarını, Beykoz’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi Adayları

KONTENJAN

Gaye Zayıf

Engin Yıldız

Yılmaz Güzeci

MECLİS ÜYELERİ

Adem Sefer

Sadullah Kabahasanoğlu

Manolya Demirören

Furkan Çeliker

Kadir Çakıroğlu

Mehmet Temel

Serkan Şahin

İbrahim Özdemir

Ahmet Deliak

Nazım Keskin

Bülent Gökdağ

Gül Biçer

Fatih Çelik

İdris Kurt

Hüseyin Kuruderioğlu

Mehmet Akif Soysal

Sema Asuman Meydan

Kezban Vural

Yakup Özbek

Gülnur Seçer

Emrah Toraman

Kemal Taşdemir

Salih Dursun

Hayrettin Mert

Mehmet Öndin

Mehmet Fidan

Beyzanur Karakaya

Adem Ova

CHP Beykoz belediye meclis üyesi adayları

KONTENJAN

1. AHMET ERKUTOĞLU

2. FÜSUN SÖKMEZ

3. İSA YILMAZ

MECLİS ÜYESİ LİSTESİ:

1. CEMAL SATALOĞLU

2. GÜLAY DEMİREL

3. RECEP SÜHA PEKKİP

4. CEMAL YAVUZ

5. ŞEFİK YAVUZYILMAZ

6. TEMEL KARADENİZ

7. AYDIN HABİL

8. SUAT YILDIZ

9. GÜLSÜM YILMAZ

10. BAHAR DOĞRU

11. RECAİ ÇELİK

12. MHMET DEMİR

13. KAMİL ADNAN GÜNER

14. SEVGİ KILIÇ

15. EGE ERCAN

16. ÖZGÜR GÜNEY

17. DOĞAN BİNGÖL

18. AHMET BAYRAM YÜCE

19. NİLKAY SEVİM

20. VESİLE KAN YENİAY

21. MUSTAFA SARIKAYA

22. BİLGİN ASAR

23. TUNCAY KOÇAK

24. EYÜP HALİT BAYAZIT

25. EMRE GÖÇ

26. ERDOĞAN DEMİRÖRS

27. AYKUT KETENCE

28. FURKAN MURAT KAYA

2014 Beykoz yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Yücel Çelikbilek % 44.6

CHP adayı Hızır Yılmaz % 32.7

MHP adayı Alaattin Köseler % 9.8

BBP adayı Bilgehan Murat Miniç % 6.7

İstanbul hangi parti hangi belediyeyi kazandı?

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)