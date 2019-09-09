Beykoz Kavacık’ta bir üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Beykoz Kavacık’ta bir üniversite binasında yangın çıktı.
09 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
Beykoz Kavacık’ta bir üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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