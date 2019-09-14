0553 313 94 23

Beykoz Belediyesinden engelli vatandaşlara iş fırsatı

Beykoz Belediyesi Kariyer Merkezi yürüttüğü proje ile engelli vatandaşlara iş bulma konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:28
Beykoz Belediyesinden engelli vatandaşlara iş fırsatı

Beykoz Belediyesi Kariyer Merkezi yürüttüğü proje ile engelli vatandaşlara iş bulma konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Belirli periyotlarla düzenlenen buluşmalarda, iş arayan engelli vatandaşlar ile çalışan ihtiyacı olan firma yetkilileri bir araya geliyor. Ayrıca kariyer merkezine kayıtlı olan ortalama 8-10 bin kişiyle her ay telefonla görüşme yapılarak iş yerlerine yönlendirilmeleri sağlanıyor.


Beykoz Belediyesi çatısı altında insan kaynakları alanında çözümler sunan Beykoz Belediyesi Kariyer Merkezi, birçok firma ve çalışmak isteyen binlerce engelli vatandaşları bir araya getiriyor. Kariyer Merkezi engelli hassasiyetini ele alarak ilçe sakinlerinin istihdamına yönelik özel bir çalışma yürütüyor. Belirli periyotlarla kurum bünyesinde yapılan ‘Engelli - İşveren Buluşmaları’nda adaylarla firma yetkilileri bir araya geliyor.


Engelli vatandaşlara iş fırsatları sunan buluşmalarda firmalar mülakatlar yapıyor, pozisyon ve koşullarını sunuyor, aynı şekilde vatandaşlar da kendi yapabileceği işlerle alakalı yapılan toplantıda firmalara yönlendiriliyor. İş arayanlar tercihlerine göre öncelikli olarak Beykoz içi ya da Beykoz dışındaki firmalara yönlendiriliyor.


Beykoz Belediyesinin girişindeki Çözüm Merkezi ve Kariyer Merkezi ofisiyle ilçe sakinlerine istihdam hizmeti veren kariyer merkezi, firmaların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda karşılıklı yönlendirme sağlıyor. Her ay kariyer merkezine kayıtlı ortalama 8 bin ila 10 bin kişiyle telefon görüşmesi yapılarak talebi olan 60-70 firmaya talepleri doğrultusunda eleman yönlendirmesi sağlanıyor.



İŞKUR-TYP ve FRİT Programları


İŞKUR’un toplum yararına projesi ve en son kariyer merkeziyle ortaklaşa yürütülen ve Beykoz’da yankı uyandıran frit projesinin amacı Beykoz’da yaşayan geçici denetim serbestliği olan, emekli olan ve belirli bir yaşa ulaşmış iş bulamayan vatandaşlara bu projeyle özel olarak hizmet verilmeye devam edilmesi. Ayrıca frit projesinde Uygulamalı Eğitim Programı ile Beykoz’a yerleşmiş sığınmacılar da kariyer merkezi sayesinde bu projeden faydalanabilmekte.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş eti kanamalarına dikkat
    1. Diş eti kanamalarına dikkat
    2. Kocaeli’nde ‘skandal’ tutuklama
    3. "Truva Koleksiyonu" British Museum..
    4. 2020'de ücretsiz dağıtılacak! İşte..
    5. Doğu ve Güneydoğu'da "Teröre Lanet,..
    6. Sivil toplumun kalbi Nilüfer’de atıyor
    7. Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak
    8. Beykoz Belediyesinden engelli..
    9. Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69...
    10. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat..
    11. Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik..
    12. Çankırı'da peş peşe deprem! Ankara'dan..
    13. Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken S-400..
    14. Bülent Abi düşüncesini açıkladı,..
    15. AFAD: "Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde..
    16. Sürücüler hangi taraftan geçeceğini..
    17. Çankırı'da art arda iki deprem
    18. PKK propagandası yapan HDP’li vekile..
    19. Çankırı deprem son dakika Çerkeş..
    20. Ayvalık’ta 48 göçmen ve 3 organizatör..
    21. Çocukları ev kazalarından korumanın..
    22. Dünya Güreş Şampiyonası başladı
    23. Son konut kredi indirimleri | Katılım..
    24. Erciş’te okul ve çevre güvenliği..
    25. Eski belediye başkanının kızı evinde..
    26. Başkale’de terör operasyonu
    27. Emniyetin haber merkezine gelen..
    28. Görme engellilere ilk yardım eğitimi
    29. Eğitimci-Araştırmacı Zeynal: “Dünyada..
    30. Göz altı torbalarına ne iyi gelir? |..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”