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Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’a meşaleli karşılama

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık’ta Trabzonsporlular Derneği ve KASDER’i ziyaret etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:03
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’a meşaleli karşılama

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık’ta Trabzonsporlular Derneği ve KASDER’i ziyaret etti. Burada Aydın, Elmalı Mahallesine gerçekleştirdikleri ziyarette isteği üzerine evine misafir olduğu Emine Kansız ile tekrar karşılaştı ve o günün hikayesini anlatarak, ulusal kanallarda yayınlanmasını sağlayan İhlas Haber Ajansı’na (İHA) teşekkür etti.


31 Mart Yerel Seçimlerine son gün kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, dernek ziyaretlerinde bulundu. Yoğun seçim programında kapsamında Beykozlu Trabzonlular Derneği’nde düzenlenen programa katılan Aydın, vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı. İlgiye karşılık veren Aydın, onlara teşekkür etti. MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker ve dernek yöneticiler ile üyelerinin de katıldığı programda Aydın bir konuşma yaptı.



“Burada geleceğin daha iyi olacağına inanıyoruz”


Beykoz’da hayata geçirmeyi planladıkları projelerle güzel bir gelecek inşa edeceklerini söyleyen Aydın, “Biz Allah nasip eder de yetki alırsak Beykoz’a hizmet etmek istiyoruz. Beykoz’un çözüm bekleyen konuları var, onların çözümüyle ilgili çalışacağız. Devletin birçok kurumu var, o kurumların burada yapması gereken işler var. İmar, mülkiyet vs. gibi konuların çözümüyle ilgili birlikte çalışma yapmamız gerekiyor. Biz o çalışmaları hızlandırarak devam edip, çözüm bekleyen bu sorun alanlarına yoğunlaşacağız. Bu temel problemlerin dışında buradaki yaşam kalitesinin artırılmasıyla ilgili yapılması gereken işler de var. Hem sorunların çözümüyle ilgili, hem de burada yaşamı daha kolay kılacak, beklentilerimize uygun gelişmeleri sağlayacak projelere başlamanın gayreti içerisinde olacağız. Hazırlıkları yapacak, bir kısmına başlayacak, bir kısmı ile ilgili de süreçleri başlatacağız. Burada geleceğin iyi olacağına inanıyoruz, bunun için de çalışacağız” dedi.



Murat Aydın, İHA ve diğer medya çalışanlarına teşekkür etti


Murat Aydın, seçim dönemi boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve ziyaretleri haberleştirip ulusal basına servis eden, başta İhlas Haber Ajansı (İHA) olmak üzere, tüm medya çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Aydın, Elmalı Mahallesinde kendisini evine davet eden ve ardından fenomen olan Emine Kansız ile yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı:


“Yenimahalle, Görele ve diğer mahalleleri dolaşırken Elmalı’da pencerede Emine Abla’yı gördük, bizi çaya davet etti. Ben de programdan sonra yanına uğrayacağımı söyledim. Program da iki saate yakın sürdü. Çıkışta baktım, yine pencerede bekliyor. Gelmeyeceğimizi sanmış ama yanına gidince beni bir evladı, kardeşi gibi bağrına bastı. Seni kucaklayınca Recep Tayyip Erdoğan’ı kucaklıyormuşum gibi geliyor dedi. Bizler için dua ettiğini söyledi. Gittiğimiz programlarda genelde İhlas Haber Ajansı (İHA) yanımızda olur. Şimdi de buradalar, bakın bizi çekiyorlar. İHA, bu görüntüyü derleyip, haber yapıp televizyona servis etmiş, bir baktım ki Emine Abla ile ben televizyona çıkmışız, Allah razı olsun”



“Önce Allah’a sonra sana güveniyoruz”


Murat Aydın’ın konuşmasının ardından tekrar söz isteyen Emine Kansız, “Başkanım, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Bize bu fırsatı verip, burada bu toplantıyı yaptığınız için teşekkür ederim. Önce Allah’a, sonra sana güveniyoruz” şeklindeki ifadelerle duygularını dile getirdi.


AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’a Trabzonlular Derneğinde, camdan yapılmış özel bir tavla ve cam bir vazo takdim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:03
  1. doğa

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