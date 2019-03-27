0553 313 94 23

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: “Beykoz’da zengin,fakir ayrımını ortadan kaldırmak istiyoruz”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çiğdem Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:10
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: “Beykoz’da zengin,fakir ayrımını ortadan kaldırmak istiyoruz”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çiğdem Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, “Beykoz’da zengin-fakir ayrımını ortadan kaldırmak, barışı sağlamak istiyoruz” dedi.


AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Murat Aydın, bu bağlamdaki temasları kapsamında Çiğdem Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu, onların sorunlarını dinleyerek çözüm yolunda neler yapılabileceğinden bahsetti. Buluşmaya Başkan Adayı Murat Aydın’ın yanı sıra AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Aydın, Beykoz’un kendine has demografik bir yapısının olduğunu, bu yapının korunması gerektiğini söyleyerek, “Beykoz’da zengin, fakir ayrımını ortadan kaldırmak, barışı sağlamak istiyoruz” dedi.



“Beykoz’da zengin-fakir ayrımını ortadan kaldırmak istiyoruz”


Farklı gelir seviyesine sahip gruplar arasındaki ayrımın buradaki mutluluğa gölge düşürdüğünü belirten Aydın, “Gönlümüzü herkese açacak, bireysel menfaatleri değil, toplum menfaatlerini gözeterek hizmet üretmeye çalışacağız. Ya herkese ya da hiç, biz bunu vaat ediyoruz. İstanbul’da, belki de Türkiye’de de Beykoz gibi başka bir yer daha yok, bunun kıymetini bilelim. Bu yüzden Beykoz’un bu sosyolojik, demografik insan yapısını korumamız gerekiyor. Beykoz’da zengin-fakir ayrımını ortadan kaldırıp, barışı sağlamamız gerekiyor. Biz Beykoz’u mutluluğun kenti haline dönüştürmek istiyoruz. Burada ayrımı ortadan kaldırmak, birlikte aynı masanın etrafında oturup çay içmek istiyoruz” dedi.



“Beykoz’da 24 saat açık mekanlar oluşturacağız”


Bölge ekonomisini canlandırmak, insanların kaynaşmasını sağlamak için önemli yatırımlar yapılacağını ifade eden Aydın, “Beykoz’da, sahilde, 24 saat açık mekânlar olacak. İlk ikisini belediye olarak biz yapacağız. Birinde balık türünün yanında et, diğerinde de sebze türü yemeklerin olduğu sosyal tesisler açacağız. Bu mekânlar 365 gün 24 saat açık olacak. Alışveriş sokakları, caddeleri, 15-20 kişilik minik butik sinemalar yapacağız. Bu mekânlar ticari olmasa bile biz belediye olarak açacağız. Beykoz’da Allah nasip ederse, kültür sokakları, kıraathaneler, kütüphaneler, 24 saat açık mekânlar olacak. Yapacağımız bu işler hem ekonomiye girdi sağlayacak, hem de insanımızın kaynaşmasını sağlayacak. Başlatacağımız birçok projeyle bugüne göre Beykoz’da yaşam daha kolay olacak, mutluluk daha da artacak” şeklinde konuştu.



“Amacımız burada yaşamı daha mutlu kılmaktır”


Beykoz’da hayata geçirmeyi planladıkları projelerle mutluluğu daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Aydın, “Bizim yapmak istediğimiz, burada yaşamı daha güzel kılmak, sizlerin daha mutlu olmasına katkı vermektir. Bunun için, imar, mülkiyet, ulaşım, istihdam ve eğitim gibi çözüm bekleyen konular var. Biz bu sorunların çözümüyle ilgili çok yoğun bir çalışmanın içerisinde olacağımızı söylüyoruz. Tabii ki sadece bizim çalışmamız yetmez. Devletin tepesinden, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan tüm bürokrasiye kadar biz birlikte hizmet edecek, çalışacağız. Allah nasip ederse Beykoz bugünden daha iyi olacak. Biz bunu hedefliyoruz. Çözüm gerektiren konularla ilgili çok çalışmanın sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.


Çiğdem Mahallesi’nde gerçekleştirilen buluşma AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:10
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görevden alınan Musul Valisi Agub hakkında yakalama kararı
    1. Görevden alınan Musul Valisi Agub..
    2. 5 yaşındaki Elif, yangında feci..
    3. Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a ziyaret
    4. MHP'den Engin Altay'a tepki!
    5. Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler..
    6. Maltepe'de TIR parkında top mermisi..
    7. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    8. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    9. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    10. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    11. Teröristler köşeye sıkıştı!
    12. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    13. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    14. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    16. e-YDS başvuruları başladı
    17. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    19. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    20. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    21. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    22. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    23. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    24. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    25. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    26. Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde..
    27. Üzümün başkentinde bağlar göz verdi,..
    28. Ergani’de kitap okuma etkinliği
    29. Bakanlık'tan Deniz Baykal açıklaması
    30. PKK'nın ağır topları vurulmuştu.....
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!