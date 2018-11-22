Beykoz AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? Metin Külünk Beykoz adayı mı?

Metin Külünk AK Parti Beykoz belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Metin Külünk oldu. Metin Külünk kimdir? Metin Külünk nereli ve kaç yaşında? İşte Metin Külünk biyografisi

Metin Külünk, 16 Aralık 1960 yılında Rize Güneysu'da dünyaya geldi. Babasının ismi Muhammet, annesinin ismi Şaziment'tir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerinde yer aldı. Metin Külünk, Yayımlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Metin Külünk, evli ve bir çocuk babasıdır.

2014 Beykoz yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Yücel Çelikbilek % 44.6

CHP adayı Hızır Yılmaz % 32.7

MHP adayı Alaattin Köseler % 9.8

BBPadayı Bilgehan Murat Miniç % 6.7

24 Haziran 2018 Beykoz seçim sonuçları

İbrahim Ulusoy kimdir? Avcılar AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Dilek Akdemir kimdir? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Hüseyin Turan kimdir? Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu

Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı Mehdi Eker oldu Mehdi Eker kimdir?

Mustafa Kara kimdir? AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı Mustafa Kara oldu!

Yücel Aydın kimdir? Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?