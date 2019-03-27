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Beykoz Adayı Murat Aydın’dan Çavuşbaşı ve Yenimahalle’de Kapalı Havuz Müjdesi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın sosyal medya hesabından, seçimleri kazanması halinde ilk etapta Çavuşbaşı ve Yenimahalle semtlerinde olmak üzere iki adet kapalı havuz inşasına hemen başlayacakları müjdesini verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:07
Beykoz Adayı Murat Aydın’dan Çavuşbaşı ve Yenimahalle’de Kapalı Havuz Müjdesi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın sosyal medya hesabından, seçimleri kazanması halinde ilk etapta Çavuşbaşı ve Yenimahalle semtlerinde olmak üzere iki adet kapalı havuz inşasına hemen başlayacakları müjdesini verdi. Aydın, ilerleyen süreçte kademeli olarak Beykoz’da, çeşitli mahallelerde kapalı mahalle havuzları yapılacağını belirtti.


Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın seçim çalışmaları kapsamında sık sık dile getirdiği “Kapalı Mahalle Havuzları” projesinin detayları belli olmaya başladı. Başkan Aydın’ın kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımda, seçimi kazanması halinde ilk olarak Beykoz’un Çavuşbaşı ve Yenimahalle semtlerine olmak üzere iki adet kapalı havuzun inşasına hızla başlanacağı mesajını verdi.



Su sporları yapılabilecek


Kapalı havuz projesini kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Adayı Murat Aydın, “Önce Çavuşbaşı ve Yenimahalle’de yapmaya başlayacağımız kapalı mahalle havuzlarımızdan, dört yaşından itibaren tüm hemşehrilerimiz faydalanabilecek” ifadelerini kullandı. Aydın, projenin detaylarıyla ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:


"Çavuşbaşı ve Yenimahalle semtlerinde inşa edilecek 2 adet kapalı havuzda vatandaşlarımızın rahatlıkla su sporlarını gerçekleştireceği hijyenik ve güvenilir bir tesis niteliğinde olmasını planladığımız yüzme havuzları yapacağız. 4 yaşından itibaren tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği tesislerimizde yüzme havuzlarının dışında; bisiklet park alanları, dinlenme alanları ve kafeterya, duş kabinleri ve soyunma odaları, karşılaşabileceğimiz sorunlar için cankurtaranlar, su sporlarında kullanılabilecek ekipmanlar, yüzme eğitimi programları, yer altı otoparkları bulunacaktır."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:07
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