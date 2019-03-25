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Beykoz adayı Aydın: “Beykoz’da amatör branşların gelişmesi için çalışmalar yapacağız"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beykoz’da bulunan Anadoluhisarı Spor Kulübü Tesisleri’ni ziyaret etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:47
Beykoz adayı Aydın: “Beykoz’da amatör branşların gelişmesi için çalışmalar yapacağız"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beykoz’da bulunan Anadoluhisarı Spor Kulübü Tesisleri’ni ziyaret etti. Aydın, “Beykoz’da amatör branşların gelişmesi için çalışmalar yapacağız” dedi.


AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne kısa bir süre kala Beykoz’daki temaslarını sürdürüyor. Aydın, bu bağlamda Beykoz’da bulunan ve köklü bir tarihe sahip olan Anadoluhisarı Spor Kulübü Tesisleri’ni ziyaret etti. Kulüp yöneticileriyle ve vatandaşlarla tokalaşan Aydın, ardından bir konuşma gerçekleştirdi.


Aydın, “Başarmak için bilgiye dayalı olarak çalışmak, dolayısıyla spor kulüplerinin ve her işin yönetiminde işi bilenlerin bilimsel olarak, bilgiye dayalı olarak çalışması gerekiyor. Bu şekilde olmazsa ne sportif ne de diğer başarılar gelir. Beykoz’da diğer kulüpleri de kucaklayarak, futbolun dışındaki diğer amatör branşlara da imkan oluşturmaya çalışacağız. Bunları gerçekleştirmek için belediyemizin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının imkanlarını seferber etmeyi planlıyorum. Biz bisikletten küreğe, buz hokeyinden futbola, birçok amatör branşa imkanlar ölçüsünde destek olmayı planlıyoruz. Sivil toplum örgütleri, kulüpler, kulüplere destek verenlerle devlet el ele verecek ve bir motivasyon oluşturulacak. Burası o anlamda çok elverişli bir yer, mesela Beykoz bisiklet için inanılmaz bir yerdir. 10 yıl sonra dünyada Türkiye’yi temsil edebilecek bisikletçiler Beykoz’dan çıkabilir” dedi.



"Spora destek verdiğiniz sürece biz de size destek vereceğiz”


Aydın, “Bilimsel ve düzgün çalışırsak, bizim genlerimizde başarıya götürecek enerji mevcuttur. Bu topraklarda sadece bir ırkın genleriyle oluşmuş insanlar yok, Anadolu’nun zenginliği bizim genlerimizde de vardır. Dolayısıyla başarılı olma potansiyelimiz çok daha yüksek, önemli olan çalışmaktır. Biz sizlerin hizmetinde olacağız. Bizim hayat felsefemiz, yaklaşımımız Beykoz’da yaşamı daha güzel kılmak, burada yaşayan insanlarımızın mutluluğuna katkı vermek olacaktır. Oy verseniz vermeseniz, destek olsanız ya da olmasanız hiçbir önemi yok, biz herkesi kucaklayacak, herkese hizmet edecek, gönülleri kazanmaya çalışacağız. Bilin ki siz spora destek verdiğiniz sürece biz de size destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.


Aydın’ın konuşmasının ardından söz alan bir vatandaş ise Aydın için yazdığı şiiri okuyarak, ona duyduğu güveni ve inancı ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:47
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