  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ordusunda şoke eden 'cinsel taciz' raporu

Abdurrahman Dilipak'tan hayvan hakları yasa teklifine eleştiri! 'Bu yasa içinde başka bir fitne barındırıyor'

Bakan Koca rakamı açıklayıp müjdeyi duyurdu!

Dikkat! Meteorolojiden hafta sonu için 'sarı kodlu' uyarı

Firari suç örgütü liderine operasyon şoku! "Arkasında Sedat Peker var"

Profesyonel yalancı Akşener: HDP 31 Mart'ta Millet ittifakında değildi

Sayıları 13'e kadar düşen azınlık akademisyenler! İddialı söylemleri ile komik duruma düştüler

2019'da Sedat Peker'i hedef aldığı için kurşunlanmıştı! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

CHP'li İBB'nin ardından Mansur Yavaş da sağlık çalışanlarının ücretsiz haklarını kaldırdı!

Kötü haberi duyurdular! Yüzde 90'ı çalışamaz durumda
Bekir Pakdemirli'den ithal hayvan açıklaması
Müsilaj sebebiyle 37 işletme kapatıldı
MÜSİAD üyeleri Günsel'i test etti
5 ilde KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ekonomi Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İletişim Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; tam zamanlı 2 Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 13:21:00 -
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular 2.07.2021 tarihinden itibaren  15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay