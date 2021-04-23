Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacak.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 22.04.2021
Son Başvuru Tarihi : 06.05.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 07.05.2021
Sınav Tarihi : 10.05.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi : 11.05.2021
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