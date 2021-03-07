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Ekonomi Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacağını açıkladı
Ekonomi

Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacağını açıkladı

Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 21 Mart olarak duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:49:00 -
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi                       : 07.03.2021
Son Başvuru Tarihi                                : 21.03.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı   : 23.03.2021
Sınav Tarihi                                           : 25.03.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi                  : 29.03.2021

Başvurular  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  ve/veya  posta  yoluyla  yapılmalıdır.  Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   ulaşmış   olması   gerekmektedir.   Postada   yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1-  Beykent  Üniversitesi  Rektörlüğüne  hitaben  yazılmış,  başvurulan  kadroyu  ve  iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6-  Lisans  /Yüksek  Lisans  /Doktora  Diploması  onaylı  örneği  (Diploma  Yurt  Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9- Yabancı Dil Belgesi
10-  ALES  muafiyeti  için,  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14-  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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