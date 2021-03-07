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Ekonomi Beykent Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını açıkladı
Ekonomi

Beykent Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 13 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:43:00 -
Beykent Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, Beykent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacak.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (6  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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