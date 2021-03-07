Beykent Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, Beykent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacak.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

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