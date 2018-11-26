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Beyinde yeni bir bölge keşfedildi!

Avusturyalı bilim adamı, beyinde daha önce farkedilmeyen bir bölgeyi keşfetti. Hayvanlarda olmadığı bildirilen bu bölgenin, insana has becerileri barındırdığı ifade edildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:37
Beyinde yeni bir bölge keşfedildi!

Avustralyalı bilim adamı George Paxinos, beyinde ince motor hareketlerini kontrol ettiği düşünülen yeni bir bölge keşfetti.

Daha önce fark edilmeyen bölgenin hayvanlarda olmadığı, bu sebeple insanları hayvanlardan ayıran ince motor beceriler için kullanılıyor olabileceği düşünülüyor. İnce motor becerileri örneğin bir müzik aleti çalmak, yazı yazmak veya spor yapmak gibi insanları hayvanlardan ayıran becerilere deniyor.

Profesör George Paxinos, beyindeki söz konusu bölgeyi 30 yıl önce yaptığı araştırmalar sırasında da gördüğünü, ancak çok üzerinde durmadığını söylüyor. Buradaki hücrelerin işlevinin daha önce hiç incelenmediğini fark eden araştırmacı, yeni yayımladığı kitabında bölgenin özelliği konusunda teorilerini ortaya koydu.

Bulunduğu konum bakımından "Endorestiform Çekirdek" (Endorestiform nucleus) adı verilen bölgenin incelenen maymun beyinlerinde bulunmadığına dikkat çekiliyor. Söz konusu hücre topluluğunun önemli bir işleve sahip olduğu düşünülse de konu üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Dünyanın en saygın beyin kartograflarından biri olan Paxinos, beynin farklı bölgelerinin işlevlerini ortaya koyan 'beyin atlasları' oluşturarak bu alanda araştırma yapan doktorlara ve bilim insanlarına öncülük ediyor. Yeni keşfedilen bölge, Alzheimer gibi beyin hastalıklarında yeni tedaviler bulmak için kullanılabilir.

Kaynak: Euronews

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:37
  1. George Paxinos
  2. beyin

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