Beyin yakan haber! "Millet aç"tan girdiler 5 yıldızlı kutlamadan çıktılar

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"Millet aç" sloganı atanlar, şimdiden 5 yıldızlı otellerde yılbaşı gecesi kutlamalarını gündeme getirdi.

Çırağan Swissotel, Mandarin Oriental, Hilton, Six Senses gibi otellerin yılbaşı kutlaması reklamını yapan Cumhuriyet gazetesi, haberde "ekonomik kriz" çığırtkanlığı da yaparak reklamına kılıf buldu.

İnsanların hayata kendi pencerelerinden baktıkları zannına kapılan Cumhuriyet editörleri, "Yeni umutları beraberinde getirecek 2023 yılbaşı gecesini İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden birinde geçirmek imkânsız hale geldi." ifadesini kullandı.

Haber, "Millet aç" sloganı ile başlarken, devamında, "Yılbaşını 5 yıldızlı otellerde kutlamak isteyenlere pek çok seçeneği bulunuyor. İşte İstanbul'da yılbaşında bazı 5 yıldızlı otellerin fiyatları..." denildi.

Ekonomik kriz çığırtkanlığı ile başlayan haberde, bir geceliği 70 bin liraya denk gelen kutlama bedeli aktarılırken, beyin yakan şu tespite ulaşıldı:

Mandarin Olea & The Bar’da ise müzik ve 5 aşamalı menü ile kişi başı 5 bin TL.

Mandarin Bosphorus Lounge canlı müzik (18.00-22.00) menü dahil kişi başı 1.925 TL.

Mandarin Oriental Bosphorus yeni yıl yemeği 2 kişilik kahvaltı ve yine iki kişilik 'Yeni Yıl Brunch' 2 gece için 3 bin 550 Euro’dan (70 bin 103 Türk Lirası) başlayan fiyatları içeriyor.