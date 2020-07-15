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Aktüel

Beyin ölümü gerçekleşen Murat organ nakli bekleyen hastalara umut oldu

Sivas'ta trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda yaşam savaşını kaybeden 13 yaşındaki Murat Darıcı'nın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları organ bekleyen hastalara nakledilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:54:16 -
Beyin ölümü gerçekleşen Murat organ nakli bekleyen hastalara umut oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organları, 3 hastaya umut oldu.

Şarkışla ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Murat Darıcı, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımdaki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu ailesi, Darıcı'nın organlarını bağışladı.

Darıcı'nın organları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Koç, Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Gömeç, Erzurum Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Yakup Kumtepe ve Dr. Öğretim Üyesi Nurhak Aksungur'un katıldığı yaklaşık 3 saat süren operasyonla alındı.

Organlardan karaciğer ve kornealar ambulans helikopterle Erzurum'a gönderilirken, böbrekler için doku uyumu beklendiği öğrenildi.

Operasyonu gerçekleştirilen ekipte yer alan Aksungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce trafik kazası geçiren hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve hasta yakınlarının organları bağışladığını söyledi.

Hayatını kaybeden çocuğun karaciğer, iki böbreği ve kornealarının bağışlandığını belirten Aksungur, "Karaciğeri, böbreklerini ve kornealarını aldık. Karaciğer Erzurum'a gidecek, 14 yaşında bir hastaya nakledeceğiz. Böbrekler henüz doku uyumu belli olmadığı için dağıtılamadı, dağıtımı yapıldığı zaman onlar da ilgili yerlere gidecek. Korneaları yine Erzurum'a götüreceğiz ve burada değerlendireceğiz." dedi.




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