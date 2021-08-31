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Medya Beyin kanaması geçirmişti! Teşkilat oyuncusundan güzel haber
Medya

Beyin kanaması geçirmişti! Teşkilat oyuncusundan güzel haber

Teşkilat dizisinin sevilen isimlerinden biri olan Mesut Akusta, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından gördüğü tedavi sonrası taburcu oldu. Oyuncu, paylaştığı video ile sevenlerine 'iyiyim' mesajı yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 10:30:00 -

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amaçlı uyutulmuştu.

Usta oyuncu zor günleri atlattı ve cumartesi günü taburcu edildi. Bir hafta sonra setlere dönecek olan Akusta, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

Akusta, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoş çakalın" dedi.

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Yorumlar

A$ılar'mı tüm bunlara sebep?

Geçmiş olsun. Bu günlerde covid salgınından ziyade kalp kırizi ve beyin kanaması salgını var Dünyada! Bunun sebepleri iyi araştırılıp , sağlık bakanı derhal tedbir almalı! Abimi, komşumu, kuzenimi, dünürümü peşpeşe kalp kırizinden kaybettim, bir akraba ve bir komşumda beyin kanamasından uzun süredir yoğun bakımdalar!
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