  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Galatasaray merakla beklenen transferi açıkladı
MSB duyurdu: Çok sayıda FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Olimpiyat sporcularının adları fidanlarla yeşerecek
Medya Beyin kanaması geçiren Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi
Medya

Beyin kanaması geçiren Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve 3 saat süren bir ameliyat olan Teşkilat dizisi oyuncusu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çekilen fotoğrafını paylaşan Akusta, iyi olduğunun müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 17:27:00 -
Beyin kanaması geçiren Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Günlerdir hastanede olan oyuncudan ilk paylaşım geldi.

Senaryo okumaya başladı

Ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan oyuncu, kendine geldi. Hızla toparlamaya başlayan Akusta, hasta yatağında senaryo okurken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.

İlk yorum rol arkadaşından 

Oyuncunun paylaşımına ilk yorumlardan biri de rol arkadaşı Deniz Baysal'dan geldi. Oyuncunun sağlığının iyi olduğunu görünce mutlu olan Baysal, "Canımız başganımız" yorumunu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay