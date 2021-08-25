Beyin kanaması geçiren Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve 3 saat süren bir ameliyat olan Teşkilat dizisi oyuncusu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çekilen fotoğrafını paylaşan Akusta, iyi olduğunun müjdesini verdi.
TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Günlerdir hastanede olan oyuncudan ilk paylaşım geldi.
Senaryo okumaya başladı
Ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan oyuncu, kendine geldi. Hızla toparlamaya başlayan Akusta, hasta yatağında senaryo okurken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.
İlk yorum rol arkadaşından
Oyuncunun paylaşımına ilk yorumlardan biri de rol arkadaşı Deniz Baysal'dan geldi. Oyuncunun sağlığının iyi olduğunu görünce mutlu olan Baysal, "Canımız başganımız" yorumunu yaptı.