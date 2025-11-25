Beyin işlevlerini yenileyen ıspanakla yapılan Hint böreği Sambusa nasıl yapılır? MasterChef’te gündem oldu

Sambusa, Hindistan ve Afrika mutfağında sıkça tüketilen özel bir hamur işi. MasterChef’te yapılmasının ardından sosyal medyada binlerce kişi bu tarife yöneldi. Özellikle kimyon, kişniş, zerdeçal ve kakule gibi güçlü baharatlar bu tarife karakter kazandırıyor. Lezzetin sırrı ise yalnızca baharatlarda değil, hamurun ince açılması ve iç harcın doğru dengede pişirilmesinde gizli. Yarışmada uygulanan tarifte, ıspanak ve kıymanın birlikte kullanılması sambusaya farklı ve güçlü bir tat katıyor. Bu birleşim, klasik böreklerden çok daha farklı ve etkileyici bir aroma ortaya çıkarıyor.

Sambusanın hamuru, üç su bardağı un, tuz, sıvı yağ ve kontrollü miktarda su ile hazırlanıyor. Hamurun ne çok sert ne de çok yumuşak olması gerekiyor. Dinlendirilen hamur bezelere ayrılıp mümkün olduğunca ince açılıyor. Bu incelik, sambusanın kızardığında çıtır olmasının temel sebebi. İç harç hazırlanırken ise önce soğan ve biber yağda kavruluyor, ardından kıyma eklenerek suyunu çekmesi bekleniyor. Son aşamada ıspanaklar ilave ediliyor ve baharat karışımıyla harmanlanıyor. Limon suyu ve taze kişniş veya maydanoz eklendiğinde sambusaya o orijinal Asya dokunuşu kazandırılmış oluyor. Harcın mutlaka soğutulması, hamurun daha iyi kapanmasını ve kızartma sırasında patlamamasını sağlıyor.

Sambusa, üçgen formu sayesinde hem görsel olarak dikkat çekiyor hem de pratik bir yeme deneyimi sunuyor. İnce açılan hamur şeritler halinde kesiliyor ve uç kısmına harç konularak üçgen şeklinde katlanıyor. Uç kısmının su ile yapıştırılması, kızartma sırasında dağılmasını engelliyor. Kızgın ve derin yağda yaklaşık 3–4 dakika kızaran sambusalar, altın rengini aldığında servise hazır hale geliyor. Dışı çıtır, içi ise yumuşak ve aromatik olan bu börek, tek lokmada bile MasterChef ruhunu hissettiriyor.

