Beyin dostu, hafızayı güçlendiren gıdalar! Beynin bozulmasını önleyen 3 vitamin

Araştırmalara göre, beyin dostu gıdalar aynı zamanda kalp ve damar sağlığımızı da koruyor. Unutkanlığı önlemek için beyin dostu gıdaları yeterince tüketmek önemli. İşte beynimizin güçlenmesini destekleyecek yiyecekler...

Beyin dostu, hafızayı güçlendiren gıdalar!

-Balık: omega-3 yağ asidi yönünden zengin

-Ceviz, badem, yer fıstığı: özellikle şekli de beyine benzeyen ceviz hem omega-3 yağ asidince hem de E vitamini ve eser elementlerce zengin

-Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta: B12 vitamini yönünden zengin

-Bitter çikolata: Polifenollerden zengin

-Ananas, tarçın, havuç, yeşil ve siyah çay: Polifenollerden zengin

-D vitamini: beynin genç kalmasını sağlayan vitaminlerden. Bu vitamin için en etkili kaynak ise güneş ışığı. Her gün 15 dakika güneşlenin.

-E vitamini: beyin sağlığı açısından en temel antioksidanlardan birini oluşturuyor. Bu vitamin özellikle tahıllarda bolca yer alıyor. Bu nedenle bulgur, esmer pirinç, karabuğday, çavdar, kinoa, yulaf gibi besinlere günlük diyetinizde mutlaka yer verin. Tam tahıllı ekmeği hayatınızdan asla çıkarmayın.

-Kırmızı meyveler: polifenol içeriği yüksek kırmızı meyveler de beyni genç tutan besinler arasında. Tam bir antioksidan deposu olan nefis ara öğün alternatifleri kırmızı meyveler; serbest radikalleri nötralize ederek yaşlanmaya karşı beyninizin direncini arttırıyor.

Beynin bozulmasını önleyen 3 vitamin

Beyin de vücudun geri kalan kısımları gibi tüketilen besinlerle beslenir ve bu nedenle sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi büyüktür. Proteinler, vitaminler ve yağlar beyin sağlığını korumak için önemlidir. Bu besinlerin diyete dahil edilmemesi, yalnızca kısa vadeli beyin sağlığını değil, aynı zamanda uzun vadede beynin genel sağlığını da etkiler.

Sebze, meyve, balık, bitkisel protein kaynakları, kabuklu yemişler ve zeytinyağı gibi yağlara dayalı Akdeniz tipi beslenen kişilerde bunama ve bilişsel gerileme gelişme riski daha düşüktür. Beyin hastalıklarının çoğu tedavi edilemezedilemez ancak, erken yaşlardan itibaren kendinize dikkat ederek bazılarından kaçınmak mümkündür ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri de sağlıklı beslenmektir.

Özellikle B grubu vitaminlerinden B9, B6 ve B12 vitamini beyin sağlığı için çok önemlidir. Araştırmalar, bu 3 vitaminin zihinsel gerileme, bunama ve Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olduğunu ve birarada çalıştığını göstermiştir.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, bu 3 vitaminin birlikte alınmasının beyin hücrelerinin kaybını azalttığını, beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve Alzheimer hastalığından en çok etkilenen kısımda beyin küçülmesini önemli ölçüde önlediğini göstermiştir.

B9 VİTAMİNİ

B9 vitamini aynı zamanda folik asit, folasin, folat veya pteroil-L-glutamik asit olarak da bilinir. B9 vitamini yiyecekleri yemek, beyinle ilgili komplikasyonlardan kaçınmanın anahtarıdır.

B9 vitamini bakliyat, nohut, mercimek, bezelye, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve kuru yemişlerde bulunur.

B6 VİTAMİNİ

Piridoksin olarak da bilinen B6 vitamini suda çözünür özelliklere sahiptir, bu da vücudun onu idrar yoluyla atması anlamına gelir. Bu nedenle düzenli olarak B6 vitamini içeren besinler yemek önemlidir.

Sardalya, somon, ton balığı, alabalık, ceviz, muz, avokado ve mısır gibi gıdalarda bulunur. Bu vitaminin vücuttaki şekerlerin, yağların ve proteinlerin düzgün çalışması için ve beynin, sinirlerin, cildin ve vücudun diğer birçok bölümünün gelişimi için de gereklidir.

B12 VİTAMİNİ

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini beyin fonksiyonları açısından en önemli besinlerden biridir. Dana karaciğeri, somon, ton balığı, kırmızı et, yağlı peynirler, süt ve yumurta gibi ürünlerde bulunur.

B12 vitamini, sinir hücrelerinin ve kırmızı kan hücrelerinin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Daha çok ileri yaştaki kişilerde, veganlarda ve vejeteryanlarda görülen bu vitaminin eksikliği hafıza kaybı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

B12 vitamini seviyesinin azalmasının artan bunama riski ile ilişkili olabileceğini gösteren birçok çalışma vardır. Uzmanlar, B12 vitamininin sağlıklı bir diyetin temel bir parçası olması gerektiğini söylüyor.

Beyne zarar veren günlük alışkanlıklar

Beyin bir milyardan fazla nörondan oluşur. Bazı belirli gruplar akıl yürütme, duyguları deneyimleme ve dünyayı anlama yeteneği vermek için birlikte çalışır ve ayrıca beyne çeşitli miktarlarda bilgiyi hatırlama yeteneği de verirler.

Beyin üç ana bileşenden oluşur; beyin, beyincik ve beyin sapı. Serebral korteks, gri madde olarak da adlandırılan beynin dış kısmıdır. En karmaşık entelektüel düşünceleri üretir ve vücut hareketlerini kontrol eder. Beyin, ince bir sinir lifi sapı aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuran sol ve sağ loblara bölünmüştür. Beyincik, karmaşık hareketleri düşünmeden gerçekleştirmek için otomatik refleksler oluşturur. Beyin sapı, beyni omuriliğe bağladığı için hayatta kalmak için gereklidir.

Tüm bub eyin bölgeleri yaşam tarzı alışkanlıklarından ve beslenmeden etkilenir. İşte beyne zarar veren kötü alışkanlıklar.

Kahvaltı Yapmamak

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, insanların performansını, direncini ve duygusal durumunu önemli ölçüde etkiler. Günün ilk saatlerinde beyin, uzun bir açlıktan sonra fizyolojik süreçleri sürdürmek için besinlere ihtiyaç duyar. Kahvaltıyı atlamak genel bir enerji eksikliğine, konsantrasyon ve hafıza kaybına, kötü bir ruh haline ve düşük fiziksel ve entelektüel performansa neden olur.

Sigara İçmek

Bir kişi sigara içtiğinde beyne giden oksijen oranı azalır. Bu kötü alışkanlık Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasıyla ilişkilidir.

Çok Fazla Şeker Tüketmek

Rafine şeker, paketli içecekler, beyaz un ve trans yağ içeriği yüksek işlenmiş gıdaların tüketimi vücutta zararlı maddelerin birikmesine neden olur. Ayrıca bu tür bir beslenmede az miktarda meyve ve sebze tüketilirse, durum iyice kötüye gider.

Yeterince Uyumamak

Beynin gerçekten dinlenmesi ve iyileşmesi için her gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı vardır. Uyku yoksunluğu kısa vadede beyin hücresi ölümünü hızlandırabilir ve vücudu ve beyni yorgun ve karamsar tutar.