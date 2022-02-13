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Aktüel Beyin dostu 3 besin! Demansı ve unutkanlığı önlüyor
Aktüel

Beyin dostu 3 besin! Demansı ve unutkanlığı önlüyor

Beyin sağlığı kuvvetli bir hafıza için çok önemli. Belli başlı gıdalar beyin sağlığını olumlu etkiliyor. Peki hangi besinler beyin dostu? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2022-02-13 08:22:00 -
Beyin dostu 3 besin! Demansı ve unutkanlığı önlüyor

Vücudun komuta merkezi beyin. Bu nedenle beyne iyi gelen faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Peki hangi besinler beyin dostu? İşte yanıtı...

Beyniniz için en iyi gıdalar

Pancar

"Pancar, beyne giden kan akışını artırmaya yardımcı olan nitratlar açısından oldukça yüksektir, bu da beynimizin ihtiyaç duyduğu şeyi daha hızlı aldığı anlamına gelir." diyor Uzman Nicole Stefanow. Diyet nitratlarının (bitkisel gıdaların) yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi ve bunamayı yavaşlattığı bile düşünülüyor. Stefanow, "Pancarın ayrıca, yakut kırmızısı rengini veren, oksidatif stresi ve iltihabı azaltan ve erken beyin yaşlanmasını, Alzheimer, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olan betalainler adı verilen zengin pigmentler içerir." diye ekliyor.

Kabak çekirdeği

Birçok kuruyemiş oldukça sevilse de, mütevazi kabak çekirdeği beynimiz için küçük güç santralleri gibidir. Beyin sağlığında önemli bir rol oynayan çinko (bu mineralin en iyi bitki bazlı kaynağı, gram başına günlük değerin yüzde 20'si ile) ile doludurlar. Düşük çinko seviyeleri hem Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar hem de şizofreni gibi zihinsel sağlık koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Kabak çekirdeği ayrıca, biliş ve ruh halinde rol oynayabilecek iyi bir B vitamini ve magnezyum kaynağıdır.

Ceviz

Tüm kuruyemişler çeşitli sağlık yararları sunarken, beyne benzeyen cevizler beyniniz için en iyilerinden bazılarıdır. Çalışmalar, düzenli ceviz tüketimi (günde yaklaşık 14 gram) ile yaşlandıkça daha iyi beyin sağlığı arasında (gelişmiş zihinsel performanstan azaltılmış bilişsel gerilemeye kadar) bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

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