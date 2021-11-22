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Sağlık Beyin damarında pıhtı atması nedir? Beyin damarında pıhtı atması neden olur belirtileri neler?
Sağlık

Beyin damarında pıhtı atması nedir? Beyin damarında pıhtı atması neden olur belirtileri neler?

Beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve halen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği açıklandı. Peki Beyin damarında pıhtı atması nedir? Beyin damarında pıhtı atması neden olur? Beyin damarında pıhtı atma belirtileri neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:06:00 - 2021-11-22 10:12:25
Beyin damarında pıhtı atması nedir? Beyin damarında pıhtı atması neden olur belirtileri neler?

Kadir İnanır'ın beyinde pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılması sonrası vatandaşlar pıhtı atması nedir, pıhtı atması neden olur, belirtileri neler? Pıhtı atması hangi hastalığa neden olur? gibi soruları sormaya başladı. Pıhtı atması, Beyin damarlarının bir tıkaç ile tıkanması, damarın beslendiği bölgede kanlanma yetersizliği ve buna bağlı beynin fonksiyon kaybına uğraması durumuna pıhtı atması denir.

Pıhtı atmasının sebebi nedeni nedir?

Beyin damarında pıhtı atması neden olur? Beyin damarlarının bir tıkaç ile tıkanması en sık kalpte oluşan bir pıhtının damar akımı ile beyin damarına gelmesi ile pıhtı atması ortaya çıkar. Npitanbul’un haberine göre, bu genellikle atriyal fibrilasyon gibi kalp ritim bozukluklarında, kalpte protez kapakçık olması durumunda, enfeksiyonlarda ortaya çıkar.

Beyin damarında pıhtı atması belirtileri neler?

Pıhtı atmasında çok hafif hatta bazen gözden kaçabilen hafif derecede etkilenen hastaların yanında ani ölümler dahi görülebilir. Pıhtı atmasının klinik tablosunda sıklıkla kol ve bacaklarda kuvvet kaybı/felçler, duyu bozuklukları, konuşma bozuklukları, görme kayıpları, bilinç etkilenmeleri şeklinde ortaya çıkar.

Pıhtı atması hangi hastalıklara neden olur?

Pıhtı atması; beyin damarlarının tıkayıcı hastalıkları, felç, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, duyusal etkilenmeler ve psikokognitif (algılama ve değerlendirme) bozukluklar gibi nörolojik kayıplara ve vücutta sistemik etkilenme ve işlev bozukluklarına hatta bazen ölüme yol açabilir.

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