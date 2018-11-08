Beyin çuvallayınca bu sonuç kaçınılmaz!

Nöroloji alanında yapılan son çalışmalar, beynin aslında bizim düşündüğümüz ve umduğumuz gibi, aynı anda farklı şeyler yapmadığını gösteriyor. Aslında sadece işler arasında çabucak geçiş yapıyoruz. Müzik dinlemekten mesaj yazmaya ya da birisiyle konuşmaya geçtiğimizde beynimizdeki bir işlem durup bir işlem yeniden başlıyor.

Bu başla/dur/başla süreci bizi zorluyor. Zaman kazanmaktansa mikro saniyeler ölçüsünde olsa bile zaman kaybettiriyor. Beyin çok daha verimsiz oluyor ve bu yüzden daha fazla hata yapıyoruz ve zamanla bu çok yorucu olabiliyor.

Buyurun, basit bir test:

Bir kâğıda paralel iki çizgi çizin.

Şimdi, siz aşağıdakileri yaparken birisi zaman tutsun.

İlk satıra şunu yazın:

Aynı anda pek çok şey yapabilirim

İkinci satıra, aşağıdaki gibi 1’den 20’ye kadar yazın:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bu iki işi yapmanız ne kadar sürdü? Yaklaşık olarak 20 saniye olması gerek.

Şimdi başka bir şey yapalım.

İki paralel çizgi daha çizin.

Bu defa, yine birisi zaman tutacak, siz yine bunları yazacaksınız ama daha farklı şekilde.

Cümlenin bir harfini yazdıktan sonra diğer satıra geçip rakam yazacaksınız, sonra tekrar diğer satıra geçip diğer harfi yazacaksınız.

Yani satırlar arasında sürekli geçiş yaparak bir harf, bir rakam yazacaksınız.

Bu çabanız, iki satırı da tamamlayana kadar sürecek.

A y n …

1 2 3 …

Yanınızda zaman tutan kişi, bu ikinci denemenizin birincisinden neredeyse iki kat daha uzun sürdüğünü söyleyecektir.

Üstelik bu sırada muhtemelen hata yapmışsınızdır ve bir sonraki harfin ya da rakamın ne olduğunu “yeniden düşünmek” durumunda kaldığınız için canınız sıkılmıştır.

Bu, işler arasında geçiş yapmanın basit bir örneğiydi ama aynı anda, çoğu zaman bundan daha karmaşık birden fazla iş yapmaya kalktığımızda aynı şey oluyor.

Bu yüzden bir dahaki sefere, aynı anda birden fazla iş yapabildiğinizi düşündüğünüzde durun ve aslında sadece işler arasında geçiş yaptığınızı hatırlayın. Sonra kendinize bir zaman sınırı koyarak (10 dakika, 45 dakika?) tek bir işe odaklanın ve bu işi daha iyi, daha hızlı ve daha az yorularak bitirin.

Bir başka deyişle ya arabanızı sürün, telefonu umursamayın..



Ya da telefonla konuşun, arabayı sürmek yerine önceden kenara çekip durun ve dörtlülerinizi yakın..

Pişman olmazsınız!