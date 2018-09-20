THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Beyefendi nasıl bir eş olmalı?

"Bir babanın nezaketli hali; eve eli dolu gelmesi demek değildir" diyen Dr. Yaşar Kuru iyi bir ev erkeğinin nasıl olması gerektiğine değindi.

20 Eylül 2018 Perşembe 20:41
Beyefendi nasıl bir eş olmalı?

Bir babanın nezaketli hali; eve eli dolu gelmesi demek değildir. Kucağı hediye veya sürprizlerle dolu olduğu halde, zile başı ile basması demek değildir. Eşinin sabahleyin avucuna sıkıştırdığı eksik listesini, gramına varana kadar tamamlayarak eve dönmesi demek değildir. Diğer taraftan; yan odada kendi hallerinde cıvıldaşan, gürültü yapan çocuklarına oturduğu koltuktan "Susuuuun!" diye bağırması demek de değildir.  "Çocuklaaar, herkes dersinin başına demedim mi!" diye çocuklarına seslenirken, evde deprem etkisi oluşturmak değildir.

Kuru, "Eğer bir baba; oğluna seslendiğinde çocuk titreyerek ve aniden başını çevirerek babasına bakıyorsa... Kızını yanına çağırdığında zavallı kızcağız ürküntü içinde koşarak babasının önünde el pençe divan duruyorsa... Mutfaktaki eşine seslendiğinde eşi domates doğradığı bıçağı bile yere koymadan, elinde tutarak eşinin karşısına gelip buyur bey diyorsa... Kendisinde nezaketten eser bile kalmamış olan bu baba; ileride ev halkını, evini, yuvasını ilgilendirecek olan her konuyu, her haberi en son duymaya mahkumdur. Böyle bir baba; ileride başına isabet edecek olan ucu demirli oklardan korunmak için şimdiden önlemini almalıdır. " diye ifade etti.

ÖNCE SES TONUNU DÜZELTMELİ

Önce ses tonunu düzeltmelidir, hizaya getirmelidir. Çünkü:

Sesini nezaketle süslemesini beceremeyen baba yüreğini merhametle doldurmasını bilmez.

Yüreğini merhametle tıka basa dolduramayan baba da, eşini ve çocuklarını sözleriyle kılıçtan geçirmekten kurtulamaz.

Tarihe ve çevrenize bir bakın... Etrafındakileri azarlayan, çevresindekilere bağıran, insanları ürküten, onların kalplerini kıran, kendilerine tanıştıklarına insanları pişman eden kaç Peygamber, kaç gönül dostu, kaç kanaat önderi görebileceksiniz...

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 20:41
  1. aile
  2. iletişim
  3. babalık
  4. çocuk gelişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korna sesini duymayan engelli kadının kolunu kırdılar!
    1. Korna sesini duymayan engelli kadının..
    2. Binali Yıldırım'dan Enis..
    3. Beyefendi nasıl bir eş olmalı?
    4. Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!
    5. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    6. Avrupa'da kurt saldırıları sonrası..
    7. Ballı su içerseniz... Etkisine..
    8. AB'den Türkiye açıklaması: Bu..
    9. Hardal tohumu uykusuzluğu gideriyor
    10. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    11. En iyisi evlendirin
    12. A101 aktüel indirim kataloğu 20 Eylül
    13. Beşiktaş golcüsünü İngiltere'de buldu!
    14. Polisler bile hayrete düştü!..
    15. Oturma odası ferah olmalı
    16. Gümüşpala nöbetçi eczane İzmir
    17. İngiltere'den kritik Arakan açıklaması!
    18. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    19. Trump'tan OPEC'e petrol fiyatı..
    20. Nöbetçi eczane Kemalpaşa İzmir
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü