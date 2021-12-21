Patates kabuklarıyla beyazları eski haline döndürebilirsiniz.

Beyazlayan saçları doğal yolla eski haline döndürmek mümkün

Bu yöntem için ihtiyacınız olan tek şey bir torba patates! Patates kabukları, katekolaz adı verilen bir enzim içerir. Bu enzim cilt tonlarını dışa vurmayı amaçlayan kozmetik ürünlerinde kullanılır. Patates kabukları saçınıza zarar vermez ama saç boyalarının kimyasal içerdiği için zarar verme olasılığı çok yüksektir.

Öncelikle tarifi uygulamadan önce saçlarınızı yıkayın. Patatesin kabuklarını soyduktan sadece kabukları bir tencereye alın ve üstüne bir miktar kaynamış su dökün. 5 dakika kadar bekledikten sonra süzgeç yardımıyla patatesin içindeki suyu cam kaseye alın. Daha sonra bir fırça yardımıyla aynı boya sürer gibi sürün. Bu işlemin sonunda patatesin kokusundan rahatsız olduysanız saçınıza bir saç maskesi veya saç kremi uygulayın.

Üzüntü, stres saçı beyazlatır mı?

Stres ve beyaz saç üzerine çeşitli bilimsel araştırmalar var. New York Üniversitesi'nden bir araştırma (Nature Medicine), saç renginden sorumlu hücrelerin vücut stres altındayken tükenebileceğini ortaya koydu. Diğer araştırmalar ise stresin bu konuda rol oynayabildiğini ancak hastalık ve diğer faktörlerin de katkıda bulunduğu büyük resmin sadece küçük bir parçası olduğunu gösteriyor.