0553 313 94 23

Beyazgül öğrencilerin sevincine ortak oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının açılış gününde mezun olduğu Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret edip, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:01
Beyazgül öğrencilerin sevincine ortak oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının açılış gününde mezun olduğu Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret edip, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.


Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da 780 bin öğrenci bugün itibari ile yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. Yeni eğitim öğretim yılının açılışı ile ilgili Şanlıurfa’da Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa katılan Beyazgül’e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç eşlik etti.


Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, “2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılınızı kutluyorum. Bana göre bugün bu okulun bahçesince renk renk çiçekler açtı, yine bu bahçede gülücükler açtı. İnşallah zihniniz açık sağlık ve sıhhat içerisinde başarılı bir öğretim yılı geçirirsiniz. Hepinizin velisine selamlar ediyorum sizlere de başarılar diliyorum. Burası benim ilkokuldan mezun olduğum okul ve şuanda sizler okuyacaksınız burada.İnşallah geleceğin devlet insanları, bürokratları buradan çıkar. Mezun olduktan sonra öğretmenimi bir Kilometre uzaktan görsem koşarak yanına gider ellerini öperdim. Öğretmen anne ve babadan sonra 2. anne, 2. baba ve biz onların değerlerini, fedakârlıklarını yıllar sonra anlayabiliyoruz. Eğer bu gün ben Büyükşehir Belediye Başkanı olmuşumsa o gün Mehmet Akil Hocamın bana öğrettiklerindendir. Bu bahçede oyunlar oynadık ve bu tarihi bina o eski güzelliğini koruyor. Bana sorsalar küçük yaşlarda ne yapmak isterdin diye, evet derslerime çalışırdım ama en çok kitap okurum derdim. Sizlere tavsiyem çokça kitap okuyun” diye konuştu.


AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise, “Eğitim ve Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu gün Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte kendisinin de eğitim gördüğü bu güzel okulumuzu seçtik ve sizlerin coşkusuna ortak olmak istedik. Çocuklarımızdan isteğimiz öğretmenlerimize saygı ve sevgiyi eksik etmesinler” diye konuştu.


Okul zillerinin çalması ile birlikte sınıflara geçen öğrencileri ziyaret eden Başkan Beyazgül, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:01
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine sanayisinde ülkenin lokomotifi"
    1. Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine..
    2. Borsa günü yükselişle tamamladı
    3. Güvenlik kamerasına içki şişesi..
    4. Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    6. Traktörün altında kalan köy muhtarı..
    7. Manisa’da 23 kilo esrar ele geçirildi
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Kayseri'deki bisiklet yarışları..
    10. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    11. Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü
    12. Vali Doç. Dr. Gündüzöz, trafik..
    13. Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri..
    14. Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı..
    15. Kestiği ağacın altında kalarak..
    16. Üsküdar’da dev kazanlarda yapılan..
    17. Çorum’da toplu ulaşımda yeni dönem
    18. Nihat Genç'ten olay sözler! 'PKK'lı..
    19. Tuzluca’da Kerbela şehitleri anıldı
    20. 45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor
    21. Kadıköy'deki cinayet
    22. Alkollü olduğu iddia edilen öğretmen..
    23. Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının..
    24. Barınakta nikah kıydılar
    25. Beyazgül öğrencilerin sevincine ortak..
    26. Milli kick boksçuya ‘laf atma’..
    27. Uyuşturucu madde satan 2 kişi..
    28. Çin’den İran’a 400 milyar dolarlık..
    29. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    30. Samsat Belediye Başkanının çevre..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!