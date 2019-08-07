Beyazgül, belediyenin meyve fidanlığında üzüm topladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediyenin meyve fidanlığında yetiştirilen üzümleri yaşlılar ve engelli vatandaşlar ile birlikte topladı.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı kontrolünde bulunan meyve fidanlığında yetiştirilerek toplanan üzümler Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediyor. Üzüm hasadına Engelli Koordinasyon Merkezi’nde bulunan engelli vatandaşlar ve YADES Projesi kapsamında hizmet alan yaşlılarla fidanlığa gelen Beyazgül, vatandaşlarla birlikte üzüm topladı.

“Halkımız mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz”

Toplanan üzümlerin bir kısmının ihtiyaç sahibi ailelere de dağıtılacağını belirten Beyazgül, "Engelli Koordinasyon Merkezi’ndeki engelli kardeşlerimiz ve yaşlılarımız ile birlikte Büyükşehir Belediyemize ait fidanlıktayız. Kardeşlerimizle birlikte doğayla baş başa olmak için burada üzümleri beraber toplayacağız. İsteyen her vatandaşımız iki kilo üzümünü ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyemizin fidanlığından alabilir. Fidanlığımız milletimize ait bir yer. Halkımız mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Ayrıca toplanan üzümlerin bir kısmı da Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü’nde kayıtlı ailelerimize ve bir kısmı da Şanlıurfa Aşevi’ne teslim edildi" dedi.

Vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanan çalışmada üzüm dışında mevsimine bağlı olarak elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi yetiştirilerek dar gelirli vatandaşlara dağıtılıyor.