Beyazgül, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Mesajında Beyazgül, “Allah’ın izni ile tarihe altın harflerle yazılan Zafer Bayramının 97. yıldönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Beyazgül mesajında şu ifadelere yer verdi, “97 yıl önce 30 Ağustos’ta ordumuz tarihte eşine rastlanmayan bir zaferi milletimize kazandırmıştır. Bu eşsiz mücadele ile milletimiz, en zor şartlar karşısında bile vatanını canını hiçe sayarak koruyacağını tüm dünyaya göstermiştir. Allah’ın izni ile ülkemizi parçalamak ve milletimizi bölmek isteyenler milletinin direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Tarihe altın harflerle yazılan bu zafer, Türk Milletini hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı büyük bir zafer kazanan milletimiz, bu mücadelesiyle tüm dünyaya ve mazlumlara örnek olmuştur. Şanlı tarihi ile tüm dünya karşısında dik duran ecdadımız için ne yapsak azdır. Bizler de bu şanlı ecdadın torunları olarak Şanlıurfa’mız için büyük bir özveri ile çalışacağız, halka hizmet hakka hizmet mantığı ile ileriye bakacağız.Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.