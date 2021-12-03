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Gündem Beyaz TV sunucusu gözaltına alındı
Gündem

Beyaz TV sunucusu gözaltına alındı

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, turist olarak gittiği İtalya'da gözaltına alındı. Tatil için İtalya'ya giden Sarıkaya, İtalyan makamlar tarafından sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:08:00 -
Beyaz TV sunucusu gözaltına alındı

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, iki arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan saat 9.20 uçağı ile İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

İtalyan polisi gözaltına aldı

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Sarıkaya iki arkadaşıyla birlikte tatil için gittiği Roma'ya indiğinde pasaport kontrolü sırasında İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı.
Tahir Sarıkaya'ya turistik seyahat yasağını ihlal ettiği ifade edildi. Sarıkaya yaklaşık 20 dakika boyunca gözaltında tutuldu. İfadeleri alınan üç Türk vatandaşı için daha sonra sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Türkiye'ye dönecek

Sarıkaya ve iki arkadaşı Türkiye saati ile 20.45'te Roma'dan İstanbul'a hareket edecek uçakla Türkiye'ye dönecek. Bu arada İtalyan makamları, seyahat yasağına rağmen üç Türk vatandaşına Türk Hava Yolları'nın nasıl müsaade ettiğine ilişkin bilgi istediği öğrenildi.

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Yorumlar

Kocasolak

Çok iyi yapmışlar. Türkiye’de gidecek yer yok gibi Haçlı ülkelerine koşmasınlar.
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Bülent Kalafatoğlu

şımarmıştı
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