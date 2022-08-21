Beyaz spor ayakkabı temizliği: Sararmış ayakkabılara diş macunu ve karbonat yöntemi

Beyaz Spor Ayakkabı Temizleme

Beyaz ayakkabılarınızı ilk kez kullanmadan önce, sprey ve su itici ile koruma uygulaması yapmanız önerilir. Ayrıca, bu işlemi normal şartlarda birkaç haftada bir, olumsuz hava koşullarında dışarı çıkma ya da ayakkabılarınızın kirlenmesine neden olacak ortamlara girme planınız varsa kullanmadan hemen önce yapmanız yararınıza olacaktır. Ayakkabıcılar bu yöntemi kullanıyor! İşte spor ayakkabınızı yıllarca kullanmanız için yapmanız gereken basit yöntemler...

Beyaz ayakkabıların temiz görünmesini sağlamanın en iyi yolu, kirlendikten sonra çok vakit kaybetmeden nazik bir temizleme maddesi veya silme bezi ile lekeleri temizlemektir. Aksi takdirde, lekeler ayakkabının yüzeyine işleyebilir ve temizlemesi çok daha zor olabilir.

Karbonatla Beyaz Spor Ayakkabı Temizleme

Karbonat hem ayakkabıdaki kötü kokuyu giderir hem de ayakkabınızı kolaylıkla temizler.

Karbonat, evde temizlik uygulamaları için en çok kullanılan maddelerden biridir. Karbonat daha etkili olması ve güzel kokması için genellikle beyaz sirke ile birlikte kullanılır.

Gereken malzemeler

1 yemek kaşığı sıcak su

1 yemek kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı karbonat

Eski bir diş fırçası

Uygulama

Sıcak su, beyaz sirke ve karbonatı macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Eski bir diş fırçası kullanarak ayakkabılarınızın tamamını macunla kaplayın. Lekeleri alanlardan başlayın ve fırçayı ne çok sert, ne de çok nazik şekilde bastırın. En etkili sonuç için dairesel hareketler yapın. Ayakkabıların tamamını macunla kapladıktan sonra, 3-4 saat boyunca aydınlık ve hafif güneş ışığında bırakın. Bu arada diş fırçasını güzelce yıkayın ve kurumaya bırakın. Macun kuruduğunda ayakkabılarınızı birbirine vurarak dökülmesini sağlayın.

Kalan macun kalıntılarını kuru diş fırçasını kullanarak temizleyin. Ayakkabılarınız birkaç ton beyaz olacaktır. Karbonatı bir diş fırçası ile spor ayakkabı üzerindeki lekeli bölgeye hafifçe uygulayınca farkı göreceksiniz.

Diş Macunu ile Beyaz Ayakkabı Temizleme

Evet, diş macunu dişleri beyazlatmak içindir ama ister inanın ister inanmayın ayakkabıları beyazlatma konusunda da harika işlerle çıkartır. Ancak ayakkabı temizliğinde renkli diş macunlarından uzak durmalısınız. Diş macununun en büyük avantajı, ayakkabılarınız için son derece güvenli olmasıdır.

Spor ayakkabılarınızı senelerce kullanabilmek için diğer taktikler

Özel fırça kullanın

Deri ayakkabılar bozulmaya daha fazla müsaittir. Dolayısıyla spor ayakkabınız deri ise, özel deri fırçaları ile ayakkabınızı temizleyin. Aksi takdirde temizlerken ayakkabınıza zarar verirsiniz.

Sirke ile ayakkabı temizleme

Beyaz sirkeyi bir pamuğa döküp ayakkabının kumaş olmayan her bölgesine uygulayabilirsiniz.

Fileli ayakkabı temizleme

Az miktarda diş macunu kullanarak diş fırçası vasıtasıyla temizlenebilir. Yine bir bez yardımıyla cif kullanmak suretiyle temizlik yapılabilir. Sıcak su ile birkaç damla bulaşık deterjanı dökülerek bez yardımı ile temizlenebilir.

Ayakkabı temizleme: Vazelin kullanın

Eğer spor ayakkabınız deriyse, vazelin hem nemlendirecek -böylelikle kuruyup çatlamayacak- hem de lekeleri çıkaracaktır.

Kırışan ayakkabılar için ütü yöntemi

Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan şeyler, eski gazete kağıtları, bir parça bez veya havlu ve ütü. İlk olarak gazete parçalarını buruşturun ve ayakkabının içinde ayağınız varmış gibi kalıp oluşturacak şekilde ayakkabınıza doldurun. Ayakkabının şeklini koruması için bu aşama önemli. O nedenle, gazete kağıtlarını ayakkabınıza sıkıca doldurduğunuzdan emin olun. Ütülemeyi kolaylaştırmak ve bağcıkların zarar görmesini engellemek amacıyla bağcıkları çözerek çıkartın. Ardından, küçük bir bez parçasını veya el havlusunu su ile nemlendirerek ayakkabınızın buruşuk kısmı üzerine koyun. Orta sıcaklıktaki ütüyü ileri geri hareket ettirerek kırışık olan bölgeyi ütüleyin. Arada bir bezi kaldırarak kırışıklığı kontrol edin. İstediğiniz sonucu alamamışsanız, bezi yeniden ıslatarak bir kez daha ütüleyin. Ütüden ve nemli bezden çıkan buhar, ayakkabı üzerindeki kırışıklığın açılmasını sağlayacaktır. Ayakkabınızın içindeki gazete kağıtlarını çıkarmadan birkaç gün bu şekilde ”kalıpta” beklemesine izin verin.

Spor ayakkabıları en pahalı ürünler arasında yer alıyor. Her geçen gün fiyatları daha da artıyor. Bu yöntemlerle spor ayakkabılarınıza yapacağınız kolay bakımlar ve doğru temizleme yöntemleriyle ayakkabılarınızı yıllarca yeni alınmış gibi kullanabileceksiniz.

Spor ayakkabı bağcığı nasıl bağlanır, nasıl temizlenir sorusu sıklıkla sorulur. Merak edenler için cevaplayalım.

Ayakkabı bağcığı nasıl temizlenir?

Bağcıklarınızı elinize alın ve üstüne bir tatlı kaşığı karbonat dökün, karbonatın bağcığa iyice geçmesi için ovalayın. Birkaç dakika bağcığınızı çitiledikten sonra soğuk bir sirkeli su hazırlayın ve onun içine bağcıklarını koyun. Yarım saat bekletin ve kurumaya bırakın, bağcıklarınız harika temizlenmiş olacak.

Ayakkabı bağcıkları genellikle hangi şekilde bağlanır?

Ayakkabı bağcıkları tipik olarak basit bir fiyonk düğümü kullanılarak ayakkabının üst kısmından bağlanır. Common Bow olarak herkesçe bilinen bu bağlama stili, hızlı çözülmeye izin vermek için ikinci yarım düğüm ilmekli olarak, biri diğerinin üzerine bağlanmış iki yarım düğümden oluşur.